CAN 2019 : les compositions officielles de Nigéria-Guinée

Annoncé comme l’un des favoris au banc de Newcastle, José Mourinho a affirmé n’être pas intéressé. Le Portugais ne veut pas d'une équipe qui joue le milieu de tableau.

Il était le grand favori pour les bookmakers anglais depuis l’annonce du départ de Rafa Benitez. Sans club depuis son limogeage à Manchester United en décembre dernier, José Mourinho ne retournera pas entraîner en Premier League. Enfin pas du côté de Newcastle. Dans une interview accordée à The Coaches’ Voice, le technicien portugais a tué la rumeur dans l’œuf en estimant valoir mieux qu’un club qui n’a pas réussi à finir au-dessus de la 10eme place depuis 2012. « La seule chose que je sais c’est ce que je ne veux pas : je suis assez pathologique en ce sens que je dois jouer pour gagner, a concédé l’ancien coach de Chelsea. Ensuite, si je ne gagne pas, alors c’est mon problème, celui des joueurs, du club et de la structure, mais j’ai besoin d’un projet dans lequel je me sens comme si je jouais pour gagner.C’est ma nature. » Depuis quelques semaines, Mourinho confirme d’ailleurs avoir de plus en plus envie de prendre en main une sélection plutôt qu’un nouveau club. Avec le retrait du « Special One », c’est un concurrent en moins pour Laurent Blanc, qui aurait postulé pour le banc des Magpies.