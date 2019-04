CAN 2019 : Léopards en stage en Espagne avant l’Égypte

Selon La Gazzetta dello Sport, José Mourinho pourrait intéresser le Paris Saint-Germain. En cas de départ de Thomas Tuchel, Antonio Conte pourrait constituer une autre piste.

Mendes discute pour le Special One, Conte à l'affût



La conferma di Thomas #Tuchel sulla panchina del #PSG è tutt'altro che scontata. Mendes in azione con Antero per portare Josè #Mourinho sotto la Torre Eiffel. Una squadra che fa gola anche ad Antonio #Conte. Con Al Khelaifi che ha ricevuto endorsment positivi da Buffon e Verratti

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 30 avril 2019

En dépit de sa récente prolongation, Thomas Tuchel ne serait pas certain de prolonger l’aventure sur le banc du Paris Saint-Germain. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la confirmation du technicien allemand serait loin d’être acquise, et des contacts auraient été lancés au sujet de José Mourinho , qui a assisté à l’affiche de dimanche dernier entre Lille et Nîmes (5-0, 34eme journée de Ligue 1). A en croire nos confrères italiens, Jorge Mendes, l’agent du Special One, discuterait avec Antero Henrique , le directeur sportif du club de la Capitale.Par ailleurs, Antonio Conte pourrait aussi intéresser les champions de France. Libre de tout contrat, le technicien italien intéresserait plusieurs formations de Serie A (AS Rome, Inter Milan, Milan AC), mais le challenge parisien retiendrait son attention. Son profil aurait d’ailleurs été validé par deux joueurs parisiens : Marco Verratti et Gianluigi Buffon. « Je ne crois pas du tout être en danger, a indiqué lundi Thomas Tuchel au sujet de son avenir. On doit faire attention avec l’objectif de gagner la C1, parce que la Juventus par exemple ne l’a pas gagnée depuis plus de 20 ans. On a eu une bonne évolution pendant la saison, on a fait des matchs intéressants avec beaucoup de pression. On a eu un bon niveau. La défaite contre Manchester a été très dure car on a eu toutes les possibilités de gagner mais après on a manqué d’intensité, de joueurs. Ce n’est pas une chose normale, on doit toujours être là sur une saison complète.