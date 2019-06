CAN 2019 : l'Egypte soigne son entrée en lice !

Trezeguet, l'ailier gauche égyptien, a débloqué le match des Pharaons face au Zimbabwe, vendredi en ouverture de la CAN 2019. Retour sur le parcours du joueur formé à Al-Ahly.

D'Anderlecht à Kasimpasa

Il aura suffi d'une rare erreur défensive du Zimbabwe pour que le diable rouge sorte de sa boîte. Et cette fois, la créature ne se nommait pas Mohamed Salah mais. Ainsi surnommé depuis ses jeunes années en raison d'une certaine ressemblance avec le héros de l'Euro 2000, l'ailier gauche de Kasimpasa s'est montré d'une. Une prise de balle énergique après la perte de balle des Warriors, un crochet extérieur pour se remettre sur son pied droit, et une frappe enroulée qui battait irrémédiablement Sibanda, parfait jusqu'alors (41eme). Très peu servi jusqu'alors, l'ancien vainqueur de la CAN U20 (c'était en 2013), si tant est qu'ils l'aient perdu de vue. Car ce joueur offensif polyvalent en a fait du chemin depuis son départ pour Anderlecht à l'été 2015.Après avoir effectué un premier prêt mitigé à Mouscron, ce droitier avait fait cet été le pari d'aller gagner du temps de jeu à Kasimpasa, en Turquie. Un an après, l'ancien Ahlawy bouclait la meilleure saison de sa carrière (13 buts et 7 passes décisives en 31 matchs de Süper Lig), avant de disputer, sans briller particulièrement, sa première Coupe du monde sous les couleurs des Pharaons. Aligné de préférence sur le côté gauche, d'où il aime rentrer sur son pied droit, cet ancien vainqueur de la Ligue des Champions africaine attire alors l'attention de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen préfèrera jeter son dévolu sur Nemanja Radonjic. Un an après, le Serbe sort d'une saison presque blanche, tandis que Trezeguet a conclu un second exercice de haute volée en Turquie (9 buts et 9 passes décisives en 34 matchs de championnat). Et ce n'est pas son début de Coupe d'Afriquequi va calmer l'enthousiasme des recruteurs...