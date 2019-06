CAN 2019 : L’Egypte s’en sort bien contre l’Ouganda, la RD Congo garde une chance

L’heure de vérité a sonné pour lesde la! Plus maîtres de leur destin, les Congolais jouent leur survie à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 ce dimanche face au, à l’occasion de la 3et ultime levée de la phase de groupes. A lire aussi >> CAN 2019: résultats et classements groupe par groupe Derniers de laavec zéro unité après deux journées, les partenaires den’ont plus aucune chance de terminer en deuxième position. Toutefois, et en cas de succès, ils conserveront un mince espoir de qualification parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes. À condition de se défaire des "Guerriers zimbabwéens" et si possible avec plusieurs buts d’écart. La mission s’apparentera à tout sauf à une sinécure pour la. Elle l’est d’autant plus, quand on sait que la formation zimbabwéenne a posé de gros problèmes aux Léopards lors des qualifications (victoire 2-1 des Warriors à Kinshasa, match nul 1-1 à Harare). Les retrouvailles promettent des étincelles au Caire !