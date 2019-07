CAN 2019 : Le trio arbitral camerounais accueilli en héros à Yaoundé !

C'est un sentiment unique de fierté et de joie avec la présence d'une grande responsabilité qui m'attend. En effet, j'ai maintenant un titre à défendre non seulement en jouant dans les prochains événements d'Esport en Afrique mais aussi à l'échelle internationale en jouant en ligne par exemple, je dois prouver le mérite du titre en gagnant tous mes matchs et présenter le top du beau jeu et du fair play pour dire vraiment le champion d'Afrique est un vrai champion et il est un idole.L'organisation de ce tournoi en particulier doit faire l'exemple dans le monde entier. Le programme a répondu à toutes les attentes des Esportifs qui avons vraiment eu plaisir dès notre arrivée en Égypte jusqu'au retour chez nous : un vrai challenge de haut niveau en Esport accompagné par le divertissement et le tourisme. J'ai vraiment rien à dire sauf un grand merci aux organisateurs qui veillaient sur le bon déroulement de l'événement et bonne continuation. Puisque c'est vous qui prenez soin de l'Esport en Afrique, il est certainement dans le bon chemin. Ce continent est plein de talents qui adorent le Esport et qui feront sûrement partie des légendes mondiales dans ce domaine.Supposons que le niveau d'un gamer varie entre 1/10 et 10/10 dont 50% talent et 50% travail et entraînement, je dirai qu'actuellement, le niveau des gamers africains mérite la note de 7/10 (5/5 talent + 2/5 travail et expérience). Ce qu'il faut pour leur permettre de hausser davantage ce niveau pour tendre vers le professionnalisme consiste à organiser régulièrement des tournois de grand calibre comme les OEE et leur permettre en premier lieu d'avoir une bonne connexion internet chez eux car de nos jours, le gamer doit se préparer et améliorer son niveau en jouant régulièrement en ligne chez soi sans lag insupportable et infinité de déconnexions imprévues pour qu'il puisse par la suite participer dans les grands événements et être solide et dur à battre.C'est sans doute "Bastiou Jr" qui a pu vaincre Rayan et se qualifier premier dans sa poule puis atteindre les demi-finales. Ce qui m'impressionne dans son jeu est la capacité de trouver le plus court chemin vers le but et ne faire que le nécessaire. En effet, il peut marquer 3 buts de 3 tirs et c'est un symbole de réalisme.Mon objectif est de devenir un joueur mondial comme Ettorito, UNMAKABYLE et les autres. Je veux qu'un jour, les gens disent un africain est le champion du monde en Esport et je ferai tout ce qu'il faut pour réaliser ce rêve.