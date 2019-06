CAN 2019 : Le Sénégal gagne et séduit contre la Tanzanie

Face à une faible équipe de Tanzanie, le Sénégal a réussi son entrée en matière dans cette CAN 2019 avec un succès plein de maîtrise (2-0).

Niang maladroit, Baldé plus précis

Le pétard de Diatta pour le but du break

Le Sénégal fait partie des grands favoris de cette CAN 2019, et les Lions de la Teranga ont envoyé un message clair pour leur premier match dans la compétition.Avec plus de réalisme, ils auraient même signé une victoire bien plus large, même s’il faut nuancer la prestation des Sénégalais vu le faible niveau affiché par leurs adversaires. Très fébriles défensivement, incapables de construire la moindre attaque placée, les Kilimandjaro Stars se sont surtout mis en évidence par leurs tacles appuyés et leur agressivité constante.Avec un gros pressing d’entrée, le Sénégal a assommé la Tanzanie dès les premières minutes. A l’arrivée, deux énormes situations pour Niang face au gardien adverse, mais le Rennais a manqué d’application dans le dernier geste. Vite privé de Sané, blessé à une cheville, le Sénégal ne s’est pas affolé. Même quand Sarr s’est vu refuser un penalty évident (22eme).Sans un but refusé à Sarr (33eme) et une frappe trop croisée de Niang (46eme), les Lions de la Teranga auraient pu faire le break avant la mi-temps.Ils ont plutôt attendus le deuxième acte de cette rencontre.. Impuissant, le gardien de la Tanzanie aurait même pu craquer une troisième fois dans ce match, si Niang ne s’était pas emmêlé les pinceaux face au but (66eme), ou si Sarr avait croisé un peu moins sa frappe en fin de partie (85eme). Avant de défier l’Algérie la semaine prochaine, le Sénégal montre à toute la concurrence qu’il faudra bien compter avec lui. Car si les troupes d’Aliou Cissé comptent autant de points que l’Egypte, le Nigeria ou le Maroc , eux ont gagné avec la manière.