CAN 2019 : le Nigéria termine troisième grâce à Ighalo !

Le Nigeria a pris le meilleur sur la Tunisie (1-0) au cours d'une petite finale disputée sur un petit rythme et pauvre en occasions. Les Super Eagles terminent donc sur la troisième marche du podium de la CAN 2019.

Le Nigeria une nouvelle fois sur le podium

Pour les deux équipes, il était temps que la compétition se termine. Respectivement éliminés par l'Algérie (2-1) et le Sénégal (1-0 a.p.) en demies, le Nigeria et la Tunisie s'affrontaient ce mercredi soir en petite finale de la CAN 2019.Et comme à chaque fois depuis le début de la compétition, c'est à cause d'une erreur de leur gardien que les Aigles de Carthage ont cédé. Moez Ben Chrifia n'est ainsi pas parvenu à capter un centre à ras de terre et Odion Ighalo , opportuniste, a poussé le ballon au fond des filets (1-0, 3eme).La partie a ensuite rapidement perdu en intensité. Émoussés par un mois d'efforts, les 22 acteurs ont eu du mal à trouver les ressources nécessaires pour emballer la rencontre, qui a été marquée par les sorties sur blessure de Yassine Khenissi (44eme) et d'Ighalo (46eme).Les Tunisiens doivent donc se contenter d'une quatrième place, qui vient conclure un parcours des plus poussifs (une seule victoire en sept matchs) mais reste en adéquation avec l'objectif fixé par le président de la Fédération, à savoir atteindre le dernier carré. Le Nigeria, pour sa part, finit sur la troisième marche du podium de la compétition continentale pour la huitième fois de son histoire.