CAN 2019 : le Nigeria éjecte le Cameroun !

IGHALO DOUBLE BUTEUR ET PASSEUR DÉCISIF

                                  



STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #NGACMR pic.twitter.com/DbWOWG3SIE

— CAF (FR) (@caf_online_FR) 6 juillet 2019



Les #SuperEagles sortent vainqueurs de ce choc qui a tenu toutes ses promesses ! Ils sont en quarts !👏👏#NGACMR #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/nLX0kqPLdc

— CAF (FR) (@caf_online_FR) 6 juillet 2019

Le public présent dans les tribunes du stade d’Alexandrie savait qu’il assistait à un choc entre deux mastodontes du continent africain dès les 8emes de finale. Encore fallait-il que le Nigeria et le Cameroun confirment leur statut sur le terrain. Et si techniquement tout n’a pas été splendide ce samedi soir, la rencontre a tenu toutes ses promesses avec des retournements de situation à la pelle.Sans Toko Ekambi ni Zambo Anguissa, laissés sur le banc, le Cameroun a raté son entame., dont le tir a été détourné dans son propre but par Banana (19eme). Mais les Lions Indomptables se sont réveillés en fin de première période. Coup sur coup, Bahoken, à la réception d’un centre de Bassogog (41eme), et Njie, lancé de la tête par ce même Bahoken (44eme), ont fait céder la pâle défense des Super Eagles.Au retour des vestiaires, il a fallu un bel arrêt réflexe d’Akpeyi pour empêcher Aina de marquer contre son camp suite à un centre tendu de Njie (51eme). Un arrêt déterminant puisque derrière,Le Nigeria, à force d’insister, en a profité. Sur une remise de la poitrine de Musa, Ighalo, à la limite du hors-jeu, a égalisé avec une reprise à bout portant (64eme).Puis, dès le coup d’envoi ou presque, le double buteur a lancé à merveille Iwobi, qui a trompé Onana de près (66eme). Sonnée par ces deux buts en deux minutes, l’équipe de Clarence Seedorf n’a pas réussi à s’en remettre. Sans un grand Onana, le tenant du titre aurait même pu encaisser un quatrième but dans cette partie.A réaction,Pour le Cameroun, cette CAN 2019 (que le pays devait organiser !) vire au fiasco.