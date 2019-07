CAN 2019 : Le Maroc pour confirmer, le Sénégal pour monter en puissance

Ce vendredi, les huitièmes de finale de la CAN 2019 débute avec Maroc - Bénin (18h00) et Ouganda - Sénégal (21h00).





Deux favoris de la CAN 2019 font ce vendredi leur entrée en huitième de finale de la CAN 2019. A commencer par le, qui, en fin d'après-midi au stade Al-Salam du Caire. « Le match contre le Bénin sera difficile mais on est capable de gagner et, a déclaré Hervé Renard en conférence de presse d’avant-match. La compétition est rude et je vois le match contre le Béninqu'on doit gagner pour passer au prochain tour. » Encore privé du régional de l’étape, Khalid Boutaïb (Zamalek) , le technicien français ne devrait pas bouleverser un onze qui a gagné ses trois matchs du premier tour par la plus courte des marges (1-0). De laoffensive dépend en partie la suite de leur aventure. Face à eux, ledevra s’être remis dans le tournoi après la joie d’une qualification historique pour le second tour de la compétition. « C’est un grand sentiment de fierté. Il y a un proverbe qui dit que», avait-il déclaré après l'issue heureuse des phases de groupes. A Stéphane Sessegnon et ses camarades de le démontrer : ils devront le faire sans leur avant-centrepour cumul d'avertissements. Enfin, l'de la rencontre, l'Angolais Hélder Martins de Carvalho, sera surveillé avec attention : c'est lui qui avait refusé un but valable au Hassania d’Agadir contre le Zamalek, en quarts de finale de la Coupe de la Confédération.Le vainqueur de Maroc-Bénin retrouvera au tour suivant celui d'. Equipe sensation du premier tour au même titre que Madagascar,derrière l'Egypte et devant la RD Congo et le Zimbabwe, ne peuvent plus avancer masquées, fut-ce face à un favori du tournoi. « On ne choisit pas les équipes mais nous,, comme on l'a montré lors du premier tour . C'est une motivation supplémentaire de prendre le Sénégal. Ce sera difficile mais on croit en nous, en nos forces. Même si on respecte l'équipe, on ne craint pas le Sénégal », a déclaré Sébastien Desabre . Confronté cette semaine à une grogne de ses joueurs autour de la, le technicien français estime que cet épisode a paradoxalement soudé ses hommes. Face à eux,. Qualifiés avec davantage de points que leurs rivaux du jour, les Lions de la Teranga n'ont pas montré les mêmes certitudes collectives ni la même qualité de jeu. Conscient de ces limites frustrantes, le sélectionneur s'est dit sur ses gardes face à cet, qui plus est privée de son gardien n°1 Edouard Mendy, forfait . « Chez nous c’est compliqué, nos joueurs sont très cotés. Ils partent très tôt. L’Ouganda, ce sont des joueurs du cru, a relevé Aliou Cissé. C’est un football qu’on connait. On a eu la chance de jouer la Tanzanie, le Kenya. L’Ouganda, c’est un cran au-dessus. Miya, Aucho, ce sont de bons joueurs, très structurés, très costauds défensivement. C’est pas le Kenya et la Tanzanie. » A bons entendeurs...