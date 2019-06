CAN 2019 : Le Maroc miraculé contre la Namibie

Décevant, le Maroc a débuté sa CAN 2019 par une victoire acquise dans les dernières minutes contre la Namibie ce dimanche après-midi (1-0). Il a fallu un CSC pour sauver les Lions de l'Atlas.

La Namibie avait garé le bus

Le Maroc sauvé par un CSC

L’Egypte et le Nigeria n’avaient pas fait forte impression pour leur entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Mais ils avaient réussi à l'emporter. Même constat pour Maroc ce dimanche après-midi. Au Caire,. Une victoire primordiale dans ce groupe de la mort, puisque les Lions de l’Atlas devront maintenant jouer leur qualification face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, deux équipes d’un niveau supposé supérieur. Mais peut-être ces adversaires-là correspondront mieux au jeu du Maroc. Car ce dimanche, Mehdi Benatia et ses coéquipiers ont buté sur une défense namibienne très bien regroupée.Avec un bus garé devant son but, la Namibie n’a même pas fait semblant en ne dépassant la ligne médiane qu’à de rares occasions. Et comme en face, les Marocains ont manqué d’inventivité, ils n’ont proposé que des séquences stéréotypées, sans rythme, et ont parfois abusé des montées de Hakimi sur le côté gauche. Dirar s’est procuré la plus belle occasion en première période, avec une frappe puissante claquée par le gardien adverse (10eme)., sur des tirs trop écrasés (37eme et 52eme), ou sur une frappe contrée que le gardien de la Namibie a repoussé au pied avec un réflexe étonnant (72eme).Si Amrabat a sonné la révolte en début de deuxième période, c’est surtout l’entrée de Boufal qui a fait du bien aux Lions de l’Atlas. L’ancien joueur d’Angers a aussi chauffé les gants de Kazapua sur un joli tir du gauche (60eme). Mais il aurait fallu accélérer beaucoup plus tôt pour épuiser cette défense namibienne. Avec un Ziyech trop prévisible et un En-Neysri inexistant, le Maroc a bien failli complètement rater son entrée en lice dans cette CAN 2019. Mais à l'approche du temps additionnel, un coup du sort a frappé la Namibie.Un petit miracle qui sauve les hommes d' Hervé Renard , mais il faudra montrer autre chose la semaine prochaine contre la Côte d’Ivoire.