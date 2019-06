CAN 2019 : Le Ghana accroché par le Bénin malgré les frères Ayew

Première sortie, premier succès de la Côte d’Ivoire. Face à l’Afrique du Sud, la réussite du groupe a mis en lumière les des performances individuelles. Mais pas que. Voici les tops et flops des Eléphants .Infranchissable, présent dans l’agressivité et rarement pris de vitesse. Wonlo est resté loin de l’euphorie offensive mais efficace en défense gauche. Il devrait pourtant améliorer ses montées.Le capitaine des Eléphants a réalisé l’une de ses meilleures prestations en sélection nationale. Seigneurial dans les airs, agressif et offensif, Aurier a mis sous l’éteignoir Lebo Mothiba. Il est l’homme du match.Un but et beaucoup de raté. Même si l’efficacité ne fut pas maximale, Kodjia a encore étalé sa personnalité, sa persévérance face aux buts. Ajouté à cela sa solidarité défensive, vous trouvez le “Djoko“ des grands matches.Pas très sollicité, le portier ivoirien a eu le mérite de garder ses perches inviolées. Un clean-sheet qui ne fait pas oublier ses dangereuses hésitations dans ses sorties.Chez les Eléphants, il est abonné au “Flops“. Lundi dernier il y a retiré encore une fois sa carte d’adhérent. Lui également a péché dans l’impact physique et son manque de lucidité dans la dernière passe. Ce Seri là, est loin d’être magique, et peut-être finalement que ce n’est pas sa faute.