CAN 2019 : Le coup-franc XXL de Riyad Mahrez qui délivre l'Algérie [vidéo]

Baghdad

Suite à la victoire du Sénégal aux dépens de la Tunisie (2-1 ap), on connait l’identité du second finaliste de la CAN 2019, et il s’agit de l’Algérie de Djamel Belmadi. Après avoir logiquement ouvert le score sur un CSC de William Troost-Ekong (40eme), les Fennecs étaient parfaitement lancés lors de leur demi-finale face au Nigeria. Mais, un cran au-dessus des Super Eagles, les coéquipiers de Sofiane Feghouli n’ont pas été en mesure de faire le break. Malgré une flopée d’occasions franches, notamment pourBounedjah, les Fennecs n’ont pas réussi à se mettre à l’abri, et les troupes de Gernot Rohr sont revenus sur un penalty (généreux) qui a été transformé par Odon Ighalo (72eme). Alex Iwobi (81eme) et Henry Onyekuru (88eme) ont ensuite essayé d’enfoncer le clou, mais les Algériens n’ont pas lâché. Alors qu’Ismaël Bennacer a placé une mine sur la barre transversale du gardien adverse,, l’ailier de Manchester City faisant basculer la rencontre sur coup-franc XXL.