CAN 2019 : Le Cameroun face à son meilleur ennemi, l'Egypte favorite contre l'Afrique du Sud

Ce premier huitième de finale du jour à la CAN 2019 pourrait être une finale. Ce fut d'ailleurs le cas à trois reprises dans l'histoire de la compétition, et à chaque fois les Lions Indomptables avaient volé dans les plumes des Super Eagles. Mais un nouveau tournoi va commencer pour deux équipes qui avaient donné l'impression d'en garder sous la pédale lors du premier tour, avec des coachs à la recherche de la meilleure formule. Au point de franchement se louper face à Madagascar (0-2) pour les Nigérians. « On a beaucoup appris de notre dernière défaite, a assuré leur sélectionneur, Gernot Rohr. J'ai confiance en mon équipe. On va prouver à nos supporteurs que le dernier match n'était qu'un accident. » Même discours chez le défenseur William Troost-Ekong : « On est déçu de notre match contre Madagascar, mais on va rebondir contre le Cameroun, contre qui on a déjà joué à de nombreuses reprises. »Et peu importe que ses joueurs aient ridiculisé le Cameroun (4-0) en éliminatoires du Mondial 2018, le technicien franco-allemand reste sur ses gardes : « Ce match pourrait être une finale. Ça va être un grand match pour tout le monde. Le Cameroun est une des meilleures équipes du continent. » De leur côté, les Lions indomptables, tenants du titre en 2017, préfèrent se remémorer les finales gagnées par le passé face aux Super Eagles. « On ne joue plus pour des points. Soit on gagne, soit on sort. On doit montrer qu'on est les meilleurs, en marquant et en gagnant », souligne Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun, alors que, comme le Nigeria, son équipe n'a inscrit que 2 buts en 3 matchs depuis le début de la compétition. Dans son but, André Onana n'a d'autre projet que de continuer à faire bonne garde. « A nous de nous montrer sous notre meilleur jour. On sait qu'il y a de la pression et que c'est un match important », a dit le portier de l'Ajax Amsterdam.Dans la soirée (21h00), quand la chaleur se fait un peu moins écrasante sur Le Caire, l'Egypte lancera sa phase à élimination directe face à l'Afrique du Sud. Difficile au vu du premier tour de faire plus déséquilibré entre des Pharaons auteurs d'un sans-faute (3 victoires, 0 but encaissé), au moins sur le plan statistique, et des Bafana Bafana passés par un trou de souris pour arriver au second tour, avec une place de dernier des quatre meilleurs troisièmes avec la maigre pitance de 3 points, pour 1 victoire, 2 défaites et un seul but marqué. Son auteur, Bongani Zungu ne se voile pas la face au sujet de la tâche qui l'attend, lui et ses coéquipiers. « On devra être à 100%. L'Egypte est le pays hôte et possède de très bons joueurs. Nous devrons être au maximum pendant 90 minutes. Ce sera un très gros match », a déclaré le milieu de terrain d'Amiens en conférence de presse d'avant-match. Car l'Afrique du Sud devra montrer davantage d'allant offensif pour espérer un exploit, sans pour autant perdre la compacité défensive affichée jusqu'alors. Pas simple, d'autant que le milieu offensif excentré Themba Zwane sera suspendu pour l'occasion.Paradoxalement, le sélectionneur Stuart Baxter estime que la pression du public pourrait aider ses joueurs à hausser leur niveau de jeu. « Jouer dans un stade plein, c'est alléchant, a estimé le technicien écossais. On sait qu'on devra être à notre meilleur niveau car l'Egypte est une excellente équipe. » Pas toujours souverains dans le jeu lors de la phase de groupes, les Egyptiens ont au moins la satisfaction d'avoir su concrétiser leurs temps forts. De quoi accroître les attentes d'un public aussi fervent qu'assidu. Le capitaine en est bien conscient. « Le tournoi se joue à domicile, les gens s'attendent à ce que l'on gagne, c'est normal qu'il y ait de la pression. On remercie nos supporteurs, ils sont un facteur important », a reconnu Ahmed Elmohamady. Face à un adversaire qui pourrait être partagé entre attendre (devant son but) ou essayer de surprendre, l'Egypte devra savoir éteindre la moindre velléité et se montrer patiente. « On ne s'attend pas à un match facile, contre une équipe bien organisée », a prévenu le sélectionneur Javier Aguirre.