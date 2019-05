CAN 2019 : le Cameroun disqualifié ? Le TAS va trancher

Dans son village natal, Bambaly, Sadio Mané a entamé plusieurs actions sociales destinées à améliorer la vie des villageois. Cet élan de solidarité de l’international Sénégalais a été salué par le ministre des Sports du Sénégal qui invite les autres sportifs à suivre son exemple.

« Sadio est en train d’impulser une chose extrêmement importante pour le sport sénégalais. Parce que c’est un international qui montre sa solidarité, il est en train d’accompagner son peuple et son village en investissant dans des domaines prioritaires. Et cela est un bel exemple que tous les sportifs doivent suivre. Ne serait-ce que pour cela, il mérite le respect de l’ensemble des Sénégalais » a déclaré Matar Ba dans les colonnes du Journal du Dimanche.