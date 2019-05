CAN 2019 : Lass Bangoura et Mohamed Aly pas convoqué, Put s'explique

Le défenseur des Young Boys de Berne sort d’une belle saison avec un titre de champion de Suisse. Malheureusement, il est blessé depuis des semaines et ne sera pas remis à temps. Lass Bangoura est dans le même cas de figure. L’attaquant de Vancouver Whitecaps est victime d’une déchirure au niveau de la cuisse. Paul Put a apporté des éclairages au sujet des deux joueurs.« Malheureusement, il était obligé de déclarer forfait. On a parlé avec le docteur. Il est out pour six semaines. C’est une pubalgie qui est un petit peu grave. Il joue sur un terrain synthétique, il n’y est pas habitué. Il a fait les matchs avec Young Boys là-bas. C’est ce qui a créé ce problème. Alors, il est out pour ce tournoi. J’ai encouragé Aly. On va manquer Aly dans notre ensemble parce qu’on a commencé avec lui », a-t-il indiqué au sujet de Mohamed Aly Keita.Concernant Lass Bangoura, il a expliqué : « Pour Lass, c’est dommage. Il a eu une blessure. C’est une blessure d’au moins quatre, cinq semaines. C’est pourquoi il n’a pas été convoqué. C’est dommage parce qu’avec Lass, j’avais un joueur de vitesse, technique, qui peut rendre service même dans les dernières vingt, trente minutes. C’est aussi un garçon très discipliné qui a le cœur pour la Guinée. Mais il faut toujours avoir la chance comme footballeur. Lui n’a pas la chance. Moi j’étais content qu’il quitte l’Espagne et qu’il trouve un club. Je lui ai donné le temps pour s’adapter avec son club parce que cela aussi n’est pas facile. (…) Je souhaite à Lass beaucoup de courage et qu’il rétablisse le plus vite possible ».