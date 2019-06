CAN 2019 : L’Algérie s’offre le choc contre le Sénégal et file vers les huitièmes

L’Algérie a dominé le Sénégal (1-0) jeudi soir, dans le groupe C, lors de la deuxième journée de la CAN. Les Fennecs se qualifient donc (presque) pour les huitièmes de finale tandis que les Lions de la Téranga devront terminer le travail contre le Kenya.

Bounedjah actif, Belaïli buteur

Le Sénégal aurait dû obtenir un penalty

Ce Sénégal - Algérie était présenté comme l’une des belles affiches de ce premier tour de la CAN, en plus d’être un match décisif dans le groupe C. Décisif, il l’a forcément été. Mais pour le spectacle, il faudra repasser. Les Fennecs se sont en effet imposés sur la plus petite des marges (1-0) au terme d’un match moyen et grâce à une réalisation de Youcef Belaïli (48eme).et verrouiller presque définitivement la première place de cette poule. Pour les Lions de la Téranga, il faudra finir le travail lundi soir (21h00) face au Kenya, qui doit d’abord affronter la Tanzanie plus tard dans la soirée (22h).En cas de match nul entre le Kenya et la Tanzanie, l'Algérie sera officiellement qualifiée pour la suite de la compétition. Mais soyons honnêtes, quel que soit le résultat, Riyad Mahrez et ses coéquipiers pourront être tranquilles. Comme ils l'ont été jeudi. Car une chose est sûre : cette talentueuse équipe peut faire bien mieux mais n'a pas vraiment été bousculée. Plutôt propres collectivement, les Fennecs ont toutefois peiné à faire travailler Edouard Mendy (2 tirs cadrés). Baghdad Bounedjah s'est créé la première grosse opportunité des siens en effaçant le portier rémois avant de buter sur le retour de Kalidou Koulibaly (27eme), mais a manqué de précision sur un coup franc de Mahrez (45eme+1) puis sur une frappe croisée (45eme+2). Sofiane Feghouli, lui, a trop ouvert son pied gauche au retour des vestiaires (48eme).pour l'ouverture du score de ce dernier, d'une frappe sèche à l'entrée de la surface.De l'autre côté,et s'est créé sa meilleure occasion sur un geste involontaire... de Bounedjah, proche de marquer contre son camp (90eme). Pour le reste, les coéquipiers de Sadio Mané ont surtout tenté d'apporter le danger sur coups de pied arrêtés. Mais l'ailier de Liverpool et les siens ont cruellement manqué de précision dans l'exercice (23eme, 54eme). Youssouf Sabaly, lui, a été le seul à faire véritablement chauffer les gants de Raïs M'Bohli (79eme). Le tournant de ce match est certainement intervenu à la 72eme minute, lorsque Mané a été prix en sandwich par Ramy Bensebaini et Adlène Guedioura sans obtenir de penalty. Une erreur d'arbitrage qui ne suffit évidemment pas à résumer la prestation sénégalaise. Mais qui vaudra cher pour la suite.