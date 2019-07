CAN 2019 : l'Algérie élimine la Côte d'Ivoire et rejoint le Nigéria

🔴⚪ OFFICIEL : Le 11 de départ de la Tunisie face à Madagascar (à 20h00 🇹🇳, 21h00 🇫🇷) ! #MADTUN 🇲🇬🇹🇳 #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/iwCW49hgh0 — Tunisie Football (@tunisiefootball) 11 juillet 2019

La Tunisie s’organise dans un 4-3-3 avec Mouez Hassen dans les cages. Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi sont en défense. Aligné en tant que sentinelle, Ellyes Shkiri est épaulé par Ferjani Sassi et Ghaylen Chaaleli au cœur du jeu. Enfin, Taha Yassine Khenissi est accompagné en attaque Wahbi Khazri et Youssef Msakni. Madagascar se présente dans un 4-3-3 avec Melvin Adrien dans les buts. Romain Métanire, Pascal Razakanantenaina, Thomas Fontaine et Jérôme Mombris évoluent en défense tandis que Ibrahim Amada, Anicet Andrianantenaina et Marco Ilaimaharitra forment le milieu de terrain. Enfin, l’attaque est composée de Lalaina Nomenjanahary, Ima Andriatsima et Andriamirado Andrianarimanana.