CAN 2019 : La Côte d'Ivoire retrouve sa bête noire marocaine, la Tunisie au défi malien

Vainqueurs de la Guinée Bissau (2-0) mardi, les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun demeurent sereins à l’approche de leur deuxième match de la CAN, prévu samedi prochain contre le Ghana. Pour les joueurs camerounais, la défaite n’est pas envisageable. C’est ce que confirme Olivier Boumal, ailier des Lions Indomptables.

« On se sent soulagés et contents après notre entrée réussie dans la compétition [le Cameroun a battu la Guinée Bissau 2-0 lors de la première journée de cette CAN, Ndlr.], mais le plus dur reste à venir. Nous n’avons pas perdu de vue le fait que nous sommes dans une poule avec Le Ghana et le Bénin qui ont démontré qu’ils avaient eux-aussi leur mot à dire dans ce groupe. On a dit qu’on devait prendre les matchs les uns après les autres. Après la victoire sur la Guinée Bissau, on s’est tout de suite projeté sur le suivant qui aura lieu samedi face au Ghana. Il va falloir enchainer », déclare Olivier Boumal.

« Dans une compétition comme celle-ci a-t-il ajouté, tous les matchs sont difficiles. On a pu le voir encore avec ce match nul entre le Ghana et le Bénin (2-2, Ndlr.). Il n’y a donc véritablement pas de petite équipe, mais comme on l’a toujours dit, nous sommes les Lions Indomptables et nous avons l’ambition de conserver notre titre de champion. On va se donner à fond pour battre toutes les équipes qui croiseront notre chemin, y compris le Ghana ».