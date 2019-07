CAN 2019 - Kamara (Côte d'Ivoire) : "Continuer le travail de reconstruction"

2010 - L’Algérie 🇩🇿 atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois depuis 2010. Soulagement. #CAN2019 pic.twitter.com/XDBWOyUKhh — OptaJean (@OptaJean) 11 juillet 2019

Les Algériens avaient ouvert le score grâce à un certain Sofiane Feghouli, qui restait sur une série de 17 matches sans marquer en sélection. Voici les statistiques les plus importantes de la rencontre, livrés par Opta. 1- L’Algérie s’est qualifiée en demi-finale d’une Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois depuis 2010. L’Algérie a enchaîné un 6e match sans défaite en Coupe d’Afrique des Nations (4 victoires, 2 nuls), sa meilleure série dans la compétition depuis 1988-1990 (8 - 6 victoires, 2 nuls). 2- La Côte d’Ivoire a perdu 5 de ses 7 dernières séances de penalties disputées en Coupe d’Afrique des Nations. 3- Le match entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire est celui lors duquel le plus de fautes (58) ont été commises et le plus de cartons jaunes distribués (7) en Coupe d’Afrique des Nations 2019. C’est aussi le match lors duquel le plus de tirs ont été tentés (36) lors de cette édition. 4- Sofiane Feghouli a inscrit son deuxième but en Coupe d’Afrique des Nations, le deuxième contre la Côte d’Ivoire. Le milieu des Fennecs restait sur une série de 17 matches sans marquer, toute compétitions confondues, avec son équipe nationale. 5- Wilfried Zaha et Jonathan Kodjia sont chacun directement impliqués sur les 2 derniers buts de la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des Nations (1 but et 1 passe décisive chacun). L’attaquant de Crystal Palace a marqué ou délivré une passe décisive lors de chacun de ses 3 derniers matches avec les Éléphants (2 buts, 1 passe décisive).