CAN 2019 : Inquiète des effets de la canicule, la Tunisie veut jouer plus tard

Rolland Courbis ne poursuivra pas l'aventure à Caen. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration, comme cela a été expliqué dans un communiqué publié ce lundi.

Avant Courbis, Mercadal a lui aussi fait ses valises

« Je dois voir avec le président ce qu’on peut faire pour qu’on soit tous contents, pour que je puisse filer un coup de main. Si je peux les aider à remonter rapidement, et pourquoi pas dès la saison prochaine, ça me ferait énormément plaisir. » Dans la foulée d'une défaite face à Bordeaux (0-1) synonyme de relégation en Ligue 2 pour Caen, Rolland Courbis a profité d'un entretien accordé à RMC pour laisser planer le doute quant à son avenir. Un doute qui n'a toutefois pas duré bien longtemps., qui l'avait rejoint il y a trois mois afin d'apporter son expérience à Fabien Mercadal.« Le Stade Malherbe Caen et Rolland Courbis ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration, a révélé le club du Calvados via un communiqué publié sur son site officiel. Arrivé au club courant février pour accompagner le staff caennais dans son objectif de maintien, il n’occupera plus de fonction officielle au Stade Malherbe Caen à compter de ce jour. Le SM Caen tient à remercier Rolland Courbis pour l’apport de son expérience et son savoir-faire au cours des trois derniers mois.» Cette annonce fait suite à celle survenue deux jours plus tôt, et qui avait pour but d'officialiser le départ de Fabien Mercadal. L'ancien coach du Paris FC n'aura donc passé qu'une saison sur le banc caennais.