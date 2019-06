CAN 2019 - Guinée : Paul Put tacle son gardien de but

(28 ans)

De Quimper à Leicester City

Révélation au « Royaume de Sa Majesté »

Alors que la grande messe du football africain a débuté ce weekend en, Orange Football Club vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux joueurs les plus attendus de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 . Focus aujourd’hui sur la super star des Fennecs de l'Algérie,Riyad MahrezSarcelles (France)AilierGaucher1,79 m4711Manchester City (Angleterre)7 buts et 4 passes décisives en Premier League (en 14 apparitions) 12 buts et 8 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues Champion d'Angleterre60 M€ Ballon d’or africain 2016, premier joueur africain de l’histoire à être élu meilleur footballeur de l'année de Premier League (2015-2016), double Ballon d'or algérien (en 2015 et 2016), double champion d’Angleterre (en 2016 et en 2019), le buteur vedette des Fennecs de l’Algérie et de Manchester City,, ne cesse de confirmer son entrée fracassante dans la sphère des légendes du football africain.Né le 21 février 1991 à, en France, ce fils d’électronicien, originaire de la ville de, prouve qu’avec le travail et la persévérance on peut réaliser les rêves les plus fous. Le voir aujourd’hui faire étalage de toute l’étendue de son talent sur les terrains britanniques tient presque de l’évidence. Pourtant, jusqu’à ses dix-neuf ans, le fantasque gaucher a surtout inlassablement couru à, modeste club amateur de la ville de Quimper dans le. Loin, très loin des joutes européennes et des projecteurs de la Premier League. Contraint de faire ses gammes dans les divisions inférieures en raison d'un physique jugé trop frêle (1,79 m et 61 petits kilos) malgré une technique hors du commun et un toucher de balle soyeux,a découvert le monde des pros en 2011 en s’engageant en faveur du. Afin qu’il s’aguerrisse, il évoluera alors pendant deux saisons au sein de l'équipe B, en CFA 2. Lors de l’exercice 2011/2012 en, il s’imposa finalement pour la première fois en équipe première du HAC où il fit montre d'un talent certain avec notamment ses fulgurances dévastatrices sur l'aile droite du milieu havrais. Attiré par le jeune prodige et flairant le bon coup, l’écurie anglaise, évoluant alors en Championship (deuxième niveau), obtiendra la signature du véloce ailier algérien en janvier 2014 contre la modique somme de 500 000 euros.Titulaire dès son arrivée, il participa à la montée du club enen inscrivant trois buts en dix-neuf apparitions. Leà la patte gauche de velours découvrit ainsi pour la première fois de sa carrière une première division, et non des moindres : la plus en vue au monde ! Dès son premier exercice en, il fit parler la poudre à quatre reprises et délivra trois offrandes décisives. Mais c’est lors de l'édition 2015-2016 que l’enfant de Beni Snous prit réellement son envol. En effet, et sous le maillot des Foxes, il illumina la saison de sa magie, menant le modeste club deà un sacre historique, le premier de son histoire. Génial sur son couloir droit, capable de décanter des rencontres à lui seul et de faire des merveilles avec son pied gauche, il achèvera sa saison avec 17 réalisations et 11 passes décisives en 34 matchs ainsi que de multiples moments de magie qui pousseront logiquement ses pairs à l’élire meilleur joueur du championnat anglais. Une première pour un enfant du « Continent-mère ». Désormais c’est du côté deque se joue l’avenir du transfuge de Leicester qui n'en finit plus de surprendre par son immense talent. Pour s’attacher ses services pendant l’été 2018 les richissimes dirigeants Citizens ont décaissé pas moins de 68 millions d’euros faisant dele deuxième footballeur africain le plus cher de l’histoire (derrière Cédric Bakambu : 74M€). Idole de tout un pays, tous les espoirs de l'à lareposent sur ses épaules et son expérience au plus haut niveau. >> CAN 2019: calendrier et résultats de l'Algérie