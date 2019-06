CAN 2019 - Guinée : Le coaching de Paul Put en question

Certains choix du sélectionneur de la Guinée, Paul Put, suscitent les critiques après la défaite du Syli national face au Nigeria (1-0), mercredi lors de la 2eme journée du groupe B.

Je viens juste d’être informé par un confrère du Faso, Paul avait commis la même erreur que celle d’aujourd’hui sur le match Burkina Faso 🇧🇫 vs Algérie 🇩🇿 au compte des barrages allers pour les qualifs du mondial 2014. — 🇬🇳🇳🇱 (@TanouDiallo18) 26 juin 2019

Blessé, Lingani a été remplacé par Panandetiguiri au moment où l’Algérie 🇩🇿 a un corner. Comme aujourd’hui l’action se termine par un but. Un but qui prive d’une certaine manière le Burkina d’une Coupe du monde. — 🇬🇳🇳🇱 (@TanouDiallo18) 26 juin 2019

avant la rencontre entre le Syli national et le Nigeria. Mais la réciproque est-elle vraie ? Un match et une défaite plus tard, le doute est permis. Entré en fin de match, l'attaquant Fodé Koita regrettait après la partie des changements peut-être trop tardifs. L'un d'entre eux suscite les interrogations :Mal coordonné avec ses coéquipiers, le sociétaire de Béziers est impliqué sur le but des Super Eagles, signé par Kenneth Omeruo d'une tête croisée au premier poteau. Le Syli avait déjà concédé face à Madagascar (2-2) un but similaire ("Encore une fois on a pris le même but que face à Madagascar et on n’a pas le droit", pestait le capitaine Ibou Traoré au micro de RFI après la rencontre).. Alors coachés par Paul Put, les Etalons avaient été surpris suite à un changement sur un corner, concédant un but fatal face à l'Algérie à Blida en barrage retour de qualification pour la Coupe du Monde.Et Paul Put, que dit-il de tout cela ?. "Affronter le Nigeria, c’est affronter une grande équipe. On ne s'est pas donné la chance de gagner face à une équipe talentueuse et organisée. Il faut être réaliste, nous avons joué face à une des meilleures équipes du continent africain", estimait Put sur RFI. Peu porté sur l'autocritique, le coach du Syli national donne l'impression de se dégager des responsabilités qui sont les siennes. Après le nul concédé face aux Barea, n'avait-il pas. "Si tu as bien analysé le match, je ne pense qu’on puisse dire que c’est la défense. C’est plus le gardien de but, balançait Paul Put. Je pense que tu es d’accord avec ça ? Si le gardien de but n’est pas à son niveau, c’est difficile mais je pense que la défense n’a pas fait d’erreurs. On a dominé 63% le match. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. C’est dommage qu’on ait fait des erreurs individuelles. On a analysé, on a montré aux joueurs (le match, ndlr). On ne peut pas dire qu’on a fait aucune erreur derrière mais ça arrive dans toutes les équipes mais je pense que les buts qu’on a encaissés, c’était plus le gardien de but." Le changement opéré mercredi à ce poste n'a en rien résolu les manques affichés par l'équipe. Et si le problème était ailleurs ?