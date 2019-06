CAN 2019 - Groupe F : Le Cameroun et le Ghana en duel, le Bénin et la Guinée-Bissau pour une première

Suite et fin de la présentation des six groupes du premier tour de la CAN 2019 avec le groupe F, qui mettra aux prises le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau.

Le favori : le Cameroun

Le challenger : le Ghana

L'outsider (1) : le Bénin

L'outsider (2) : la Guinée-Bissau

Le calendrier

Classement FIFA : 51eme.Meilleur résultat à la CAN : vainqueur en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017.Depuis le triplé égyptien entre 2006 et 2010, aucune équipe n'a réussi à conserver son titre. Est-ce que le Cameroun y arrivera cette année ? Possible mais loin d'être évident. Déjà, le Cameroun doit espérer un nouveau miracle pour être sacré en juillet. Deuxième de son groupe de qualification derrière le Maroc, l'équipe de Clarence Seedorf a longtemps vu sa qualification menacée par un recours déposé par les Comores devant le TAS. Car, initialement,. Au pays des Pharaons, le contexte sera complètement différent. L'absence de leader risque également d'être préjudiciable, mais Clarence Seedorf, le sélectionneur pourrait récupérer toute la pression sur ses épaules étant donné les attentes qui l'accompagnent. Et si ses joueurs évoluent libérés, qui sait ce que cette équipe est capable de réaliser ?Les + : tenant du titre, un gardien de qualité, un effectif très athlétique.Les - : une attaque souvent en berne pendant les qualifications, l'absence de Vincent Aboubakar.Cette année, la star de l'effectif camerounais se trouve dans les buts. A seulement 23 ans, André Onana est déjà un habitué du haut-niveau, il a connu sa première titularisation avec les Lions Indomptables à 20 ans. Et ses récentes performances lui ont permis de dépasser Joseph Ondoa dans la hiérarchie nationale. Il faut dire que le portier formé au Barça reste sur une incroyable saison. Il s'est illustré pour permettre à l'Ajax Amsterdam de réaliser une saison remarquable aussi bien en Eredivisie avec un titre qu'en Ligue des Champions avec une demi-finale pour un bilan de 26 clean-sheets en 55 matchs. Une série à confirmer à la CAN.Joueur, Clarence Seedorf était une référence au poste du milieu de terrain. Mais en tant qu'entraîneur, il lui reste encore du travail. Le Néerlandais est en poste depuis août 2018. Il n'avait jamais duré aussi longtemps sur un banc. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions n'a encore rien gagné en tant qu'entraîneur, ne restant jamais plus de six mois sur le banc de Milan, Shenzhen et La Corogne. A 43 ans, il n'est qu'au début de sa seconde carrière. Et il serait bien inspiré de la lancer lors de cette CAN.Classement FIFA : 50eme.Meilleur résultat à la CAN : vainqueur en 1963, 1965, 1978 et 1982.. Malgré une génération dorée qui a été titrée au Mondial U20 en 2009, le quart de finaliste de la Coupe du Monde 2010 n'a pas gagné le moindre titre. Et l'heure semble être désormais passée. Les résultats ne suivent plus, la première place d'un groupe de qualification composé du Kenya et de l'Ethiopie (la Sierra Leone en fut disqualifiée, ndlr) étant l'arbre qui cache la forêt. Kwadwo Asamoah etsont les seuls Ghanéens qui évoluent encore dans des équipes européennes de premier plan, bien loin du ratio des dernières années. Et pire encore,. Après la suspension de la Fédération par la FIFA pour une affaire de corruption, c'est la retraite puis le retour d'Asamoah Gyan qui ont perturbé le football ghanéen. Pas le meilleur moyen de préparer une CAN.Les + : Un milieu de terrain de qualité, le Ghana reste le Ghana, l'expérience des grands rendez-vous avec six présences dans le dernier carré sur les six dernières CAN.Les - : Une préparation perturbée par les scandales, des résultats en baisse, des cadres vieillissants ou en retrait.Thomas Partey est bien installé au sein d'une équipe qui brille sur la scène européenne : l'Atlético Madrid. Et le joueur de 26 ans a encore une belle marge de progression. Qu'il soit titulaire ou joker, le Ghanéen peut faire parler son volume de jeu aussi bien sur les phases offensives que défensive. Il aura beaucoup de responsabilité dans l'entre-jeu des Black Stars durant cette Coupe d'Afrique. Sa faculté à récupérer des ballons et casser les lignes sera essentielle pour permettre à l'équipe dirigée par Kwesi Appiah de briller.Après l'échec Avram Grant, la Fédération ghanéenne a rappelé Kwesi Appiah. Adjoint dans le staff de cette sélection de 2011 à 2012 puis numéro un les deux années suivantes, le natif de Kumasi a été le premier entraîneur d'Afrique noire à qualifier une équipe pour le Mondial. Ce n'est pas rien. Et si son équipe a été éliminée dès le premier tour au Brésil, il a rebondi au Soudan en prenant les rênes d'Al-Khartoum pendant qu'Avram Grant se cassait les dents sur les Black Stars. Appelé à la rescousse en 2017, il a fait progresser ses joueurs après des débuts difficiles.Classement FIFA : 88eme.Meilleur résultat à la CAN : éliminé au premier tour en 2004, 2008 et 2010.Pour sa quatrième préparation à la CAN,. Et elle pourrait être très importante. Si le Ghana et le Cameroun partent favoris, il y a quelque chose à aller chercher contre la Guinée-Bissau. Une victoire pourrait se transformer en qualification avec le nouveau format et sespour les huitièmes de finale. Si le secteur offensif n'est pas toujours brillant et la défense a des lacunes, le Bénin s'est qualifié avec une différence de but négative, Michel Dussuyer peut compter sur des: Poté, Mounié, Sessegnon, Adéoti, Imorou, Adénon... Grâce à ces éléments, les Ecureuils n'ont fini qu'un point derrière l'Algérie et bien devant la Gambie et le Togo lors des qualifications. A eux de confirmer en phase finale désormais. Car en préparation, la dernière victoire en date, face à la Mauritanie (3-0), a été probante et laisse entrevoir de belles promesses.Les + : une bonne préparation, des cadres très expérimentés.Les - : une équipe qui n'a pas encore remporté le moindre match en phase finale de la CAN, un banc très léger.Pour ceux qui se souviennent de la saison 2016-2017 de Ligue 1, le nom de Steve Mounié est loin d'être inconnu. Pour sa première saison dans l'élite française, l'ancien Montpelliérain avait marqué 14 buts en 35 matchs. Des statistiques qui lui ont permis de traverser la Manche pour rejoindre la Premier League. A Huddersfield, le joueur de 24 ans a tout de suite réussi à s'imposer avec sept réalisations en 28 apparitions. Et si cette saison a été plus compliquée avec seulement deux buts, c'est parce que les Terriers ont vécu un calvaire. Il pourrait arriver revanchard à la CAN, sa première.Michel Dussuyer a plus de 13 ans d'expérience dans le football africain. Mais pour l'instant, son palmarès est toujours vierge. La meilleure performance du Cannois est un quart de finale en 2015 avec la Guinée, le pays qu'il a le plus dirigé. Il y a deux ans, il dirigeait la Côte d'Ivoire éliminée au premier tour. De 2008 à 2010, celui qui est aujourd'hui âgé de 60 ans était déjà à la tête des Ecureuils. Son expérience avait pris fin avec une élimination au premier tour de la CAN 2010. Il est de retour depuis juin 2018 et la fin du contrat d'Oumar Tchomogo.Classement FIFA : 118eme.Meilleur résultat à la CAN : éliminé au premier tour en 2017.Après soixante ans d'absence sur la scène continentale,. Deux ans plus tard, les Djurtus sont de retour lors de la grande messe du football africain. Après une première expérience soldée par des performances intéressantes mais vierges de victoires, les hommes de Baciro Candé vont chercher à franchir un cap.depuis son voyage au Gabon il y a deux ans et n'a pas volé sa qualification pour la phase finale 2019. Les partenaires de l'Ajaccien Joseph Mendesd'un groupe où l'on retrouvait également la Namibie, le Mozambique et la Zambie. Un exploit réalisé avec seulement deux victoires mais également un seul revers. Désormais, l'objectif de la Guinée-Bissau sera de ne pas terminer dernière de ce groupe F.Les + : un effectif stable depuis deux ans, une équipe qui n'a rien à perdreLes - : aucun joueur de renom, une défense friableFrederic Mendy est un des rares joueurs de cette équipe a être un titulaire régulier dans un championnat européen de première division. Et au Portugal, là où évolue aussi Nanu ou Nadjack, le natif de Paris s'est illustré cette saison. L'attaquant du Vitoria Setubal a été impliqué sur dix buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Une performance honorable pour le joueur de 30 ans. Ses trois réalisations lors des qualifications à la CAN ont été importantes. Celui qui a été élu meilleur buteur du championnat de Singapour en 2010 et 2012 doit maintenant confirmer en phase finale.Baciro Candé est une des principales figures du football en Guinée-Bissau. International et joueur en deuxième division portugaise quand il était plus jeune, l'ancien défenseur est un entraîneur aux nombreux succès avec plus de dix titres nationaux (championnats, coupe, supercoupe) à son palmarès, notamment avec le Sporting Clube de Bissau qu'il a dirigé entre 1995 et 2007 puis de 2009 à 2016. Déjà sélectionneur de 2003 à 2010 sans la moindre qualification à une compétition internationale, le sexagénaire était revenu en 2010 pour diriger les Djurtus pendant la CAN 2017. Une compétition terminée sans la moindre victoire. Mais une nouvelle chance se présente pour lui et son pays cet été.Mardi 25 juin : Cameroun – Guinée-Bissau à 19h à Ismaïlia.Mardi 25 juin : Ghana – Bénin à 22h à Ismaïlia.Samedi 29 juin : Cameroun – Ghana à 19h à Ismaïlia.Samedi 29 juin : Bénin – Guinée-Bissau à 22h à Ismaïlia.Mardi 2 juillet : Bénin – Cameroun à 18h à Ismaïlia.Mardi 2 juillet : Guinée-Bissau – Ghana à 18h à Suez.