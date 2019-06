Can 2019 – Groupe C : le Sénégal tombe encore face à l’Algérie !

L’Algérie a dominé le Sénégal (1-0) jeudi soir, dans le groupe C, lors de la deuxième journée de la CAN. Les Fennecs se qualifient donc (presque) pour les huitièmes de finale tandis que les Lions de la Téranga devront terminer le travail contre le Kenya.

À l’occasion de la CAN 2019, Western Union en partenariat avec Foot365 vous offre -30% sur vos frais de transfert avec le code FOOT2019[/wu_promo]Ce Sénégal - Algérie était présenté comme l’une des belles affiches de ce premier tour de la CAN, en plus d’être un match décisif dans le groupe C. Décisif, il l’a forcément été. Mais pour le spectacle, il faudra repasser. Les Fennecs se sont en effet imposés sur la plus petite des marges (1-0) au terme d’un match moyen et grâce à une réalisation de Youcef Belaïli (48eme). De quoi foncer vers les huitièmes de finale, après leur succès initial contre le kenya (2-0), et verrouiller presque définitivement la première place de cette poule. Pour les Lions de la Téranga, il faudra finir le travail lundi soir (21h00) face au Kenya, qui doit d’abord affronter la Tanzanie plus tard dans la soirée (22h).Plus d’infos à suivre…