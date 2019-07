CAN 2019 : Giresse félicite Aliou Cissé et supportera le Sénégal en finale

Un an après, Didier Deschamps est revenu sur la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus contre la Croatie (4-2). D’une causerie perturbée par la climatisation à la gestion du cas N’Golo Kanté, en méforme sur ce dernier match.

Deschamps sentait Kanté diminué depuis la demi-finale

Deschamps était persuadé du titre depuis un moment

Tout a été raconté ou presque sur la Coupe du Monde 2018 de l’équipe de France . En particulier sur la finale victorieuse contre la Croatie (4-2). Pour fêter le premier anniversaire du deuxième titre mondial des Bleus, Didier Deschamps s’est néanmoins longuement confié sur cette journée du 15 juillet 2018 dans une vidéo réalisée par la FFF. Avec à la clé de petites révélations, comme cette causerie d’avant-match gênée par un invité surprise. « Au bout de 30 secondes, la climatisation qui fait un bruit pas possible, rigole le sélectionneur français. On se dit que ça va s’arrêter, pas maintenant. Et puis non, ça ne s’arrête pas. Je reste concentré sur mon truc, mais je vois les joueurs en face de moi. J’en vois certains qui lèvent la tête.J’ai fait comme je devais faire. Qu’ils aient été perturbés, un peu, ça les a certainement déconcentrés. Je les voyais quand même à l’écoute. S’il y avait un jour où ça ne devait pas arriver, c’est bien celui-là. »Idem pour le coup pompe de N’Golo Kanté . Excellent sur toute la durée du Mondial, le milieu défensif de Chelsea était loin d’être au top face aux Croates. Ce que Deschamps avait senti venir bien avant le coup d’envoi au Luzhniki de Moscou. « J’étais déjà interrogatif. NG, c’est quelqu’un qui pète toujours la forme. Depuis la demi-finale, même si on ne faisait pas de grosses séances, je m’interrogeais.Lui il a tout enchaîné et là, c’est un jour où il n’a pas de jambes. Si on en est arrivés à cette finale, évidemment que NG y est pour beaucoup. Je le vois en difficulté à la mi-temps et je fais le changement au bout d’un quart d’heure, parce qu’il n’y est pas. »Un crève-cœur pour Deschamps, particulièrement attaché à l’ancien Caennais. «Peut-être le côté émotionnel, je ne sais pas, ça peut arriver aussi. Je fais entrer Steven (N’Zonzi), qui nous a amené beaucoup sur cette dernière demi-heure. » Pour aller chercher ce titre de champion du monde. Une issue que Deschamps sentait venir au fond de lui depuis 72 heures, comme il le certifie dans cette vidéo. D’où sa tranquillité pendant toute cette journée gravée dans l’histoire du football français. Y compris quand il a fallu composer avec la clim.