CAN 2019 : Gernot Rohr laisse le rôle de favori à Djamel Belmadi

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, laisse volontiers le rôle du favori à l'Algérie, dirigée par Djamel Belmadi, avant la demi-finale de la CAN 2019 entre les deux pays, dimanche (21h00) au Caire.

Rohr : « L'Algérie a progressé »

Belmadi : « On veut écrire notre propre histoire »

A J-1 de rencontre l'Algérie en demi-finale de la CAN 2019,. « Pour le moment, l’Algérie est plus impressionnante que nous. On a concédé cinq buts, l’Algérie un seul. On en a marqué sept, ils en ont inscrit dix. Sur le tableau d’affichage pour le moment,, a dit Gernot Rohr en conférence de presse, dans des propos rapportés par l'AFP. En tant qu’entraîneur, on est toujours optimiste. On connaît les qualités de l’adversaire mais on sait aussi qu’on a eu une bonne équipe.être vainqueurs. Mais vu la qualité de l’adversaire, on se doit d’être méfiants, prudents et bien se préparer. »Gernot Rohr en est conscient,: « On les avait vus fragiles à l’époque, ils avaient fait beaucoup de fautes individuelles, défensives, qui nous avaient facilité la victoire. Là, qui a un bon équilibre entre l’attaque et la défense, toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc cela va être beaucoup plus difficile que les matchs que nous avions eus lors des éliminatoires. »Dans le camp algérien, Djamel Belmadi n'est pas là pour autre chose qu'un nouveau trophée.. Nous n’avons jamais gagné ailleurs. C’est plus difficile, bien sûr. Les grands joueurs qui l’ont gagné sont entrés dans l’histoire de notre football. On poursuit cet objectif », a déclaré le sélectionneur. On veut vraiment écrire notre propre histoire. Mais ce n’est pas fini,, pour atteindre cette immense consécration. On va faire de notre mieux. » Pour y parvenir, l'Algérie devra gérer un temps de récupération de 24 heures inférieur à celui de son adversaire, mais pourra compter sur un afflux de supporters venus du pays.