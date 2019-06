CAN 2019 : Florent Ibenge veut battre le Zimbabwe !

Le coach des Léopards, Florent Ibenge garde espoir : « On pourrait être troisième si on bat le Zimbabwe, au bénéfice de quatre places qualificatives de la troisième position. On pourrait éventuellement passer. Donc, on va se battre jusqu’au bout ».« Nous allons gagner ce match qui est important pour nous car il se jouera le jour de l’indépendance du Congo et dans ce stade du 30 juin », a ajouté Ibenge.Même en cas de succès, la RD Congo n'est pas sure de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Tout dépendra des résultats dans les autres poules.A lire aussi >> CAN 2019 - RD Congo : Florent Ibenge regrette les occasions perdues