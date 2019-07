CAN 2019 - Finale: les compositions probables de Sénégal-Algérie

Ci-après les compositions probables des deux équipes:

Les yeux de l’Afrique entière seront braqués sur le Stade International du, qui sera ce vendredi (18h gmt), le théâtre de la grande finale de lamettant aux prises leset lesPrésentés comme favoris à chaque édition, leet ses générations en or, n’ont toujours pas d’étoile sur leur maillot. Auteurs d’un brillant tournoi en(5 victoires et un revers face à... l'Algérie), les hommes d'espèrent réparer cette anomalie au pays des Pharaons.Portés par des talents de haut vol, les "auront à cœur de vaincre enfin le signe indien et de faire leur apparition aux côtés des vainqueurs de la prestigieuse compétition africaine.Cela passera par un succès ce vendredi face à la redoutable armada algérienne et sa super star. Les partenaires dedevront ainsi se retrousser les manches pour changer le cours de l'Histoire face à leurs bourreaux algériens, eux qui n'ont jamais battu lesen quatre confrontations en CAN (3 revers et un match nul). L’heure a sonné désormais pour les Sénégalais pour chasser à jamais leurs vieux démons...Gomis, Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly, N'Diaye, Gueye, Saivet, Diatta, Niang et Mané.M'Bolhi, Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini, Guedioura, Bennacer, Feghouli, Mahrez, Belaili et Bounedjah.