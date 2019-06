CAN 2019 : Egypte - Zimbabwe, les formations rentrantes

La Roumanie a battu l'Angleterre dans un match complètement dingue ce vendredi soir (4-2). Les six buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure. Les Anglais sont déjà éliminé de l'Euro Espoirs.

L’Angleterre plombée par ses erreurs

La Roumanie menace la France

Il suffisait d’être patient.Malgré la nette domination anglaise, ce sont les Espoirs roumains qui ont ouvert le score. Après une faute de Kenny sur Coman, Puscas a marqué sur penalty (76eme). Mais à peine le temps de se réjouir que trois minutes plus tard, sur un joli tir enroulé de Gray, les Anglais ont égalisé (79eme).Proche de rompre, la Roumanie a pourtant repris l’avantage sur une contre-attaque. Profitant d’un dégagement raté de Tomori, Hagi a trompé Henderson du pied gauche (85eme). L’Angleterre a alors revu le scénario de son premier match contre la France défiler sous ses yeux et a décidé de ne pas se laisser abattre. Comme dix minutes plus tôt, les Anglais ont vite réagi. Un bel enchaînement contrôle de la poitrine et frappe en pivot a permis à Abraham d’égaliser (87eme). MaisSur un tir anodin de Coman, Henderson s’est complètement troué et a précipité la défaite des siens (89eme).Pire, elle a encaissé un quatrième but signé Coman (93eme). En feu offensivement, avec huit buts en deux matchs, la Roumanie garde la tête du groupe C. Ce résultat ne fait pas forcément les affaires de la France, dans le même groupe. Les Bleuets devront battre la Croatie ce vendredi soir (21h00) pour conserver de solides chances de terminer en tête et donc de rallier le dernier carré. Car en plus de gagner, les Roumains empilent les buts et se constituent un joli goal average.