🔴CAN 2019 : Egypte – RD Congo en direct

Roman Abrahmovic ne veut pas se casser la tĂȘte pour trouver le nouvel homme du banc des blues. Car ,il a vite fait de puiser dans la rĂ©serve des icĂŽnes de Chelsea. Et Franck Lampard qui officie depuis seulement une saison comme manager est l'Ă©lu selon son cƓur. MĂȘme si la signature du buteur de l'histoire des blues n'est pas encore officielle , tous les mĂ©dias britanniques sont unanimes sur sa venue. D'ailleurs, les tractations vont bon train entre les dignitaires de Derby Country dĂ©sireux de garder leur coach sur le "long terme " et ceux de Chelsea pour boucler l'affaire.Un retour qui pourrait ĂȘtre fort profitable Ă Didier Drogba. Tant son complice avec qui il a remportĂ© 3 Premier League et une UEFA Ligue des Champions le veut dans son Ă©quipe. L'ex emblĂ©matique buteur et capitaine des Ă©lĂ©phants est annoncĂ© au poste de coach adjoint chargĂ© des attaquants.Le champion d'Europe 2015 a Ă©tĂ© d'ailleurs trĂšs ravi de savoir son ami et ex coĂ©quipier comme choix des dirigeants. "Je pense que c’est une trĂšs bonne option pour le club. Il s’est bien dĂ©brouillĂ© avec Derby, vous savez, il a amenĂ© l’équipe en finale des play-offs et je pense que c’est une trĂšs bonne option pour le club. Alors il ne sera jamais prĂȘt, alors? Doit-il attendre d’avoir 40 ou 50 ans pour ĂȘtre prĂȘt? Je pense que cela dĂ©pend de votre expĂ©rience et de votre dĂ©sir de rĂ©ussir et de le faire. S’il se sent prĂȘt, je ne pense pas que ce soit trop tĂŽt. "a t-il indiquĂ© dans les colonnes de Sun.Pour joindre les faits aux mots ,Didier Drogba et Frank Lampard ont eu un entretien le lundi dernier,selon le media britannique the sun . CoiffĂ© d’une casquette et d’une veste noire, l'ivoirien a Ă©tĂ© aperçu en compagnie de Lampard Ă Walton Street au nord de King’s Road. Fort heureux de retrouver son 'meilleur fournisseur de but ' comme il aime l'appeler , l'anglais auteur de 13 saisons sous la tunique de Chelsea a profitĂ© pour sans aucun doute prĂ©senter le projet et sceller leur future collaboration.En plus de Didier Drogba, le patronyme de Petr Cech est avancĂ© au poste Directeur Technique. Par ailleurs, Frank Lampard souhaite continuer avec Jody Morris, son actuel numĂ©ro 2 Ă Derby et Shay Given l’entraĂźneur des gardiens de but.Toutefois, John Terry, actuel manager adjoint Ă Aston Villa et une des lĂ©gendes de Chelsea ne figure pas parmi les grands noms citĂ©s. Une rencontre dĂ©cisive entre patron des blues et son ancien milieu de 40 ans est annoncĂ©e depuis ce mardi dans le sud de la France.Frank y est en vacances Ă l'instar de Roman Abramovich qui est Ă Saint Tropez( sud France) avec son yacht.Les futures heures nous diront davantage.