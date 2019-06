CAN 2019 - Egypte : Mohamed Salah réagit à l'« affaire » Amr Warda

Mohamed Salah, le capitaine de l'Egypte, a réagi à la mise à l'écart de son coéquipier Amr Warda, exclu de la sélection égyptienne pour comportement immoral.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.