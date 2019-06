CAN 2019 - Côte d'Ivoire : Nicolas Pépé, un « petit frère » pour Max-Alain Gradel

Ancien de la sélection ivoirienne avec cinq CAN disputées, Max-Alain Gradel évoque son rôle de grand frère, notamment envers son jeune partenaire de l'attaque Nicolas Pépé.

Max-Alain Gradel : « On se doit d'être exemplaire »

Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à entrer en lice dans la CAN 2019, lundi (16h30) face à l'Afrique du Sud, les Eléphants attendent beaucoup de Nicolas Pépé. L'attaquant lillois, qui va disputer ses première minutes en phase finale après avoir squatté le banc en 2017, est particulièrement protégé par Max-Alain Gradel, son partenaire de l'attaque. "Nicolas Pépé, c'est mon petit frère, confie le Toulousain à l'AFP. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. On connaît ses qualités. Et il n'a pas fini de montrer tout son potentiel. On est très heureux de l'avoir et on doit savoir en profiter au maximum. Il est arrivé petit à petit en sélection. Il commence à vraiment s'imposer. Pendant la CAN, il faudra l'encadrer, faire le maximum pour lui afin qu'il puisse jouer comme il le sent."Alors qu'il va participer à sa cinquième CAN consécutive, Gradel a vu son rôle évoluer au fil des années. "Quand je suis arrivé en sélection, il y avait des grands frères : Éboué, Drogba, Touré... J'étais le plus jeune et on m'appelait "plus jeune", se souvient l'ancien Stéphanois. Je pouvais me permettre certaines choses. Je me disais que les grands frères seraient là. Je traînais un peu les pieds. Je ne peux plus. Je suis regardé par des joueurs comme Nicolas Pépé ou Wilfried Kanon. Dans ce genre de situation, on ne peut être qu'exemplaire. Car vous savez que l'équipe nationale, c'est un maillot très, très cher. Il faut montrer à tout le monde la valeur de ce maillot."