CAN 2019 – Côte d’Ivoire – Maroc : Le onze entrant des Eléphants

Même si le niveau du football local n'est encore celui dont rêvent les ivoiriens, n'en déplaise qu'il pullule de merveilleuses pépites .Et cette saison ,elles ont été nombreuses à éclore dans les débats domestiques. De toutes ces étoiles aux lumières scintillantes, Tapsoba Abdoul Fessal aura été la grande révélation. Tant le talent de l'espoir burkinabé de 17 ans seulement a estampillé les esprits. Normal quand on vient de" Sol Béni" (centre de formation de l'ASEC Mimosas) pourvoyeur de génies comme Yaya Touré, Kolo Touré, Salomon Kalou , Didier Zokora , Gervais Yao Kouassi dit Gervinho, Baky Koné , Romaric N'Dri... Arrivé à l'Académie Mimisifcom en 2015, le natif de Port-Bouet se fera un nom à travers plusieurs compétions dont le TIDA ,la Gothia Cup ( Suède), le Tournoi International U17 ( France ) , le tournoi Royal du Maroc (remporté en 2018) avec les classes inférieures de l'ASEC. Athlète alliant mobilité, vitesse , combativité et percussion avec un indescriptible instinct de finisseur, Tapsoba Abdoul est lancé dans le grand bain chez les pro cette saison avec 7 autres pensionnaires de la réserve. Ses premiers pas, il les fera contre le Sporting Club de Gagnoa en coupe de la Ligue (défaite au TAB). Ayant convaincu César Lambert Amani Yao , le désormais ex coach des Mimosas le jeune buteur de 17 ans entame la Ligue 1 avant d'ouvrir son compteur but face au WAC à la faveur de la 3e journée. Le jeune étalon jouira de la pleine confiance de son coach et de sa direction. En témoigne sa régularité en championnat, en Ligue des champions et les autres joutes. Une confiance fort bien rendue par Tapsoba Abdoul auteur de 11 buts et 8 passes décisives. Une éblouissante saison pour ce gamin à cotés des monstres comme Ahmed Touré, Salif Bagaté et Thomas Gonazo . Une saison stratosphérique en club doublée de la distinction de meilleur buteur des éliminatoires CAN U20 ( 4 buts) ou encore du soulier d'or en championnat U20 ( 20 buts) l'exercice dernier. Et tout naturellement telle une bonne saveur , Tapsoba Abdoul Fessal a aiguisé l'appétit de plusieurs clubs européens qui rêvent de l'avoir dans leur escarcelle. Dernièrement ,le LOSC, l'AS Saint Etienne, le Racing Club de Strasbourg, Toulouse FC, mais également le RB Salzbourg d'Autriche auraient posé leurs regards sur lui. Et tout semble indiqué un départ du fan du Réal Madrid mais qui rêve d'évoluer au FC Barcelone. Un vrai contraste qui fait sans doute le charme et la force de buteur né.Pour l'heure , le football ivoirien devrait être fier de Tapsoba Abdoul Fessal.