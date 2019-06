CAN 2019 - Côte d'Ivoire : Les Eléphants ont perdu la bataille du milieu

Dominée tactiquement par le Maroc, la Côte d'Ivoire a subi une défaire logique face au Maroc (1-0), vendredi lors de la deuxième journée de la CAN 2019. Analyse.

Un entrejeu brinquebalant

Ibrahim Kamara dédramatise

a non seulement laissé son adversaire du jour s'installer seul en tête du groupe D, mais elle a aussi. Après une victoire méritée mais étriquée face à l'Afrique du Sud (1-0), les Eléphants n'ont pas su se mettre au niveau du défi proposé par une équipe marocaine en nets progrès, elle. Après une entame intéressante, au moins dans les intentions, les coéquipiers de Serge Aurier ont rapidement laissé aux Lions de l'Atlas la direction des opérations. Plus compacts, plus agressifs, meilleurs dans l'utilisation du ballon,. Les espaces se sont bientôt transformés en béances, voire en boulevards. Au fil des minutes,, avec d'un côté un Maroc bien huilé qui développait du jeu construit et de l'autre une Côte d'Ivoire grippée qui peinait à simplement poser le sien.Les choix du sélectionneur Ibrahim Kamara posent question.. Le positionnement des hommes surprend à cet égard, en particulier celui dedans la ligne offensive, derrière l'avant-centre (Jonathan Kodjia). Habitué à évoluer un bon cran plus bas, en milieu défensif organisateur ou en "regista" (meneur reculé) à l'italienne, l'ancien de l'OGC Nice a eu une influence réduite. Seule au cœur du milieu de terrain, la paire Kessié-Serey Dié a eu fort à faire face à la densité marocaine dans ce secteur clé.. On comprend mieux pourquoi le trident offensif Pépé-Kodjia-Gradel, peu inspiré quand il était servi, a eu aussi peu de munitions à se mettre sous la dent, avec 4 frappes au total, dont une seule cadrée. Et que dire du coaching opéré par Ibrahim Kamara ? Déjà en perdition au milieu, le coach choisit de remplacer "Mika" Seri par un attaquant, peu mobile qui plus est, Wilfried Bony.Après la rencontre,. "Nous savions que ce serait difficile face à une bonne équipe comme le Maroc. Nous commençons maintenant à penser au prochain match et nous ne changerons pas nos plans après cette défaite, a assuré l'ancien adjoint d'Hervé Renard et de Marc Wilmots. Nous avons trois points et c’est bon pour nous. Dans un tel tournoi, vous n'avez pas le temps de perdre votre concentration, car vous faites face à de bonnes équipes et une erreur peut vous coûter cher.". Ce serait faire peu de cas de la belle prestation réussie par Sylvain Gbohouo, qui évita par ses interventions une défaite plus large à son équipe. Sans doute le discours destiné aux joueurs, dans le secret du vestiaire, sera-t-il différent. C'est en tout cas à espérer. Car la sérieuse piqûre de rappel infligée par le Maroc vaut pour tous, joueurs comme sélectionneur. Ce dernier, qui a déjà fait le choix de se passer d'éléments en grande forme comme Gervinho et Fousseny Coulibaly, a du pain sur la planche.