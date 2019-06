CAN 2019 - Côte d'Ivoire : Ibrahim Karama " Nous irons le plus loin possible "

Présent au Caire pour disputer la CAN 2019, Ibrahim Kamara lors de sa dernière conférence de presse a donné le ton en affichant l'objectif de ses poulains lors de cette CAN .Double championne d'Afrique ,la sélection ivoirienne part à la conquête d'une troisième couronne sur les bords du Nil. Et même si , le groupe des éléphants est composé de jeune , il ne faut surtout pas s'imaginer qu'ils n'ont pas la pleine conscience de leur mission en Égypte. Celle de défendre valablement les couleurs ivoiriennes et d'aller le plus loin possible dans cette compétition.Un challenge dont est bien conscient le sélectionneur Ibrahim Kamara." On vient avec une équipe jeune, faire honneur à notre pays et donner le maximum pour aller le plus loin possible" a t-il déclaré au cours de cette conférence de presse . Puis de poursuivre en mettant en avant l'honneur du pays." Le plus important c'est de représenter dignement le pays. Après nous avons une bonne équipe qui a du talent mais qui est jeune. Il faudra prendre match après match et essayer de faire honneur à la Côte d'Ivoire" a t-il déclaré .La Cote d'Ivoire qui évolue dans la poule D disputera son deuxième match de poule le vendredi 28 juin prochain face au Maroc après un premier match soldé par un victoire sur les Bafanas Bafanas de l'Afrique du Sud .