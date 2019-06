CAN 2019 : Clarence Seedorf veut gagner pour Joel Tagueu

Clarence Seedorf : "Je veux que l'on gagne tous les matchs jusqu'à la finale. Les joueurs sont prêts et en confiance."@FecafootOfficie#LionsIndomptables #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/vcDB0pf7KZ — CAF (FR) (@caf_online_FR) 24 juin 2019

En conférence de presse, le technicien néerlandais a indiqué que ses poulains devraient bien se battre pour offrir la victoire à leur coéquipier, Joel Tagueu.A lire aussi >> Officiel : Joël Tagueu renonce à la CAN 2019 en raison d'une anomalie cardiaque ! "Nous sommes contents d’être ici. La préparation a été bonne et le groupe est prêt à compéter. Il n’y a qu’une façon de préparer un tournoi c’est de penser à la victoire. C’est notre mentalité, c’est l’histoire du Cameroun et on ne va pas la changer. Mais on va aborder les rencontres les unes après les autres. C’est vraiment dommage pour Joel Tagueu mais je pense que cela prouve la qualité du travail fait par le médecin. Il a effectué cinq examens qui ont permis de détecter le problème. Ainsi aucun risque ne sera pris. C’est désormais une motivation de gagner pour lui", a-t-il indiqué dans des propos recueillis par Camfoot.A lire aussi >> CAN 2019/Cameroun : Clarence Seedorf dévoile ses ambitions