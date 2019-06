CAN 2019/Clarence Seedorf : « nous n’avons pas été parfaits »

Au Ghana et au Bénin de répondre ! Ce mardi au stade d’Ismaïlia, les Lions du Cameroun ont marqué leur territoire dans le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en marchant sur une équipe de Guinée Bissau plutôt défensive qu’offensive, à l’occasion de la première journée du tournoi. En grande forme, les tenants du titre qui mettent un peu de pression sur les deux autres nations de leur poule, se sont imposés 2-0, grâce notamment à des buts signés Yaya Banana (66) et Stéphane Bahoken (69).Le match débute sur un bon rythme avec notamment de l’intensité côté bissau-guinéen. Vifs et très présents dans l’entrejeu, les hommes de Baciro Cande font tourner la balle sans vraiment se montrer dangereux. D’ailleurs se sont les Camerounais qui vont se signaler les premiers par Bassogog. Servi en profondeur dans le dos de la défense par Oyongo, le meilleur joueur de la précédente CAN manquait malheureusement le cadre (7). Les Lycaons ripostent ensuite, mais la frappe puissante de Gomes passe tout prêt du poteau d’André Onana (13). Quelle frappe ! Les Camerounais réagissent, enchaînent de bonnes occasions, mais ne parviennent pas à mettre la balle au fond des filets. Quand la balle n’est pas trop môle pour le gardien adverse, elle passe à côté du cadre, comme cette frappe presque parfaite de Zambo Anguissa qui efflore le poteau (24). Ou ce caviar de Toko, gâché par un Bassogog imprécis (30). Alors que Jonas Mendes devait s’employer pour stopper une balle envoyée de la tête par Joskym Dawa (35). Les Camerounais continuaient d’être les plus dangereux sur le terrain, mais manquaient d’efficacité dans le dernier geste.De retour des vestiaires, les Lions Indomptables se montrent tout de suite agressifs. Et après seulement 3 minutes de jeu, Choupo-Moting croyait avoir ouvert le score d’un enroulé du pied gauche, mais c’était sans compter sur un Jonas Mendes qui effectuait la bonne parade pour sauver les siens (48). Face à une équipe de Guinée Bissau constamment regroupée en défense, les champions d’Afrique ne lâchent pas. Après quelques pétards mouillés, les Camerounais sont finalement récompensés. Sur un corner bien envoyé par Oyongo, Yaya Banana saute plus haut que tout le monde et place un coup de tête imparable dans les filets adverses (1-0, 66). Stéphane Bahoken, tout juste rentré en jeu profite ensuite d’une balle qui a heurté deux Bissau-guinéens pour aggraver le score (2-0, 69). D’une occasion à l’autre, les Lycaons passent tout prêt de la réduction du score, mais André Onana est sauvé par son poteau (73). La revanche des Lycaons n’aura finalement pas lieu. Pour la troisième fois qu’ils affrontent le Cameroun, les Bissau-guinéens s’inclinent [le Cameroun a en effet dompté la Guinée Bissau 2-1 lors de la phase de groupes de la CAN 2017, et quatre ans plus tôt, en matchs aller et retour des éliminatoires de la CAN 2013 (1-0 à chaque fois), Ndlr.].Yaya Banana (66) – Bahoken (69(Brito E Silva, 58(Ngadeu, 78- Boumal, 85: Onana – Banana – Ngadeu – Oyongo – Dawa – Zambo Anguissa – Djoum (Bahoken, 67) – Mandjeck – Toko (Njie, 67) – Choupo-Moting (Boumal, 78) – Bassogog.: Clarence Seedorf: Mendes – Cassama – Silva (Balde, 71) – Lopes – Gomes – Mendy – Soares – Piqueti (Jorginho, 76) - Silva Toni – Soriano Mané – Cande.: Baciro Cande