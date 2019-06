CAN 2019 : Choupo-Moting fier de porter les couleurs du Cameroun

"Nous avons longtemps attendu ce tournoi et c’est demain qu’il va démarrer. C’est vrai que je n’ai pas joué la dernière CAN mais je suis toujours fier de jouer pour le Cameroun. On veut bien commencer ce tournoi et si je peux marquer, c’est tant mieux", a indiqué l'attaquant du PSG."Le Cameroun est une grande nation de football. Le groupe vit bien, on rigole beaucoup. Mais on est toujours concentrés quand il faut travailler. J’ai déjà joué contre la Guinée-Bissau et j’ai marqué. Mais il ne faut jamais sous-estimer une équipe."Auteur d'une saisons décevante jusqu'au point d'être placé sur la liste des départs au PSG, Choupo-Moting pourrait se consoler avec la CAN.A lire aussi >> Cameroun - Eric Choupo-Moting : « on va être prêts pour la CAN »