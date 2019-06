CAN 2019 - Cameroun : Les joueurs en grève, Samuel Eto'o appelé à intervenir

A quelques heures de leur départ prévu pour l'Egypte, les joueurs du Cameroun se sont mis en grève pour obtenir le versement de leurs primes de participation. Samuel Eto'o jouerait les médiateurs.

La préparation de cette CAN 2019 avait jusqu'alors été plutôt calme sur l'. Tout au plus la question avait créé quelques tensions, vite contenues, en Guinée et en Angola. Mais c'était oublier un peu vite le Cameroun. Habitués des psychodrames sur le sujet, les Lions Indomptables viennent de remettre ça. A l'heure qu'il est,(estimée à 20 millions de francs CFA, soit environ 30 500 euros) et, où la CAN démarre vendredi. Selon les informations d'Afrika Foot, Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers seraient restés à leur hôtel Mont Fébé à Yaoundé en attendant un engagement ferme de leur Fédération. Très proche du staff actuel,depuis Le Caire, où la star se trouve déjà. Le temps presse : les hommes de Clarence Seedorf doivent arriver dans le pays hôte d'ici à ce samedi 19 heures (soit 72 heures avant leur entrée en lice), sous peine d'être en infraction avec le règlement de la compétition.