CAN 2019/Cameroun-Ghana : le message de Yaya Banana aux frères Ayew

Finalistes malheureuses de la 2e édition de la Coupe UFOA Dames disputée il y a peu à Abidjan, les éléphantes ont été honorés par la Féderation Ivoirienne de Football qui leur à remis la somme de 1 million de FCFA chacune comme prime pour les parcours à cette competition .Mieux plusieurs grosses décisions ont été prises pour une nouvelle ère du football féminin en Cote d'Ivoire. Finies les larmes et autres tribulations d'avant et après la compétition. Les éléphantes de Cote d'Ivoire peuvent arborer maintenant un large sourire. Tant leurs efforts consentis avant et pendant et même après la deuxième édition de la coupe UFOA seront récompensés. Et à un triple niveau d'ailleurs. En effet ,Sory Diabaté le premier vice président de la FIF a annoncé de très bonnes nouvelles aux filles ce mardi à la faveur d'une cérémonie d'hommage. Le second homme fort du football ivoirien a dit sa joie devant la belle campagne des ivoiriennes avant d'annoncer un jour nouveau pour le football féminin en Cote d'Ivoire. "Au delà de cette défaite, il y a eu de la tristesse et de l'émotion. Face aux nombreux sacrifices consentis par les footballeuses. La fédération est heureuse pour vous. Nous avons peut être perdu une bataille, mais nous nous préparons pour la guerre. Nous sommes en mesure de faire une grande équipe féminine. Pour que le travail continue, il faut que vous soyez dans les conditions. Et nous allons vous mettre dans ces conditions. Mais avant ces conditions il y a des hommes, surtout une femme qui est la nouvelle présidente de la commission de football féminin." a t-il indiqué d'entrée. Par ailleurs, les joueuses devront oublier les 5000 FCFA de transport ou de prime qui ont tant soulevé des vagues sur les bords de l'océan Atlantique. Et bien ailleurs. Désormais c'est à hauteur de million que leurs nombreux sacrifices seront récompensés ." Vos efforts ne seront jamais suffisamment récompensés. La Fifa à débloqué 50 mille dollars. 1 million de Frs Cfa pour les footballeuses. Près de 28 millions de Frs Cfa pour l'ensemble des membres de la sélection." ,a mentionné Sory Diabaté. Au grand bonheur des pachydermes. Et le championnat local n'est pas en marge de cet océan de bonnes nouvelles.Tant les huit clubs qui l'animent verront un million voire bien plus atterrir dans leurs caisses avant l'entame de la saison .Une décision historique ,faut il le dire." 1 million à chacun des 8 clubs pour démarrer le championnat et 1,5 million pour compléter la dotation des clubs de football féminin", a conclu le président de la Ligue professionnelle.