CAN 2019 - Cameroun : Blessé, Tristan Dingomé quitte le rassemblement

L’international congolais Marcel Tisserand a rejoint son médecin spécialiste après l’entrainement de ce jeudi 6 juin 2019 avec la sélection nationale de la RDC nationale de la RDC à Marbella en Espagne où ils sont stage bloqué en vue de la Coupe d’Afrique des Nation (CAN) en Égypte. Le défenseur de VfL Wolfsbourg s’est rétabli après une douleur due à une blessure antérieure déjà soignée. Il va consulter son médecin juste pour s’assurer et rejoindra ses coéquipiers ce vendredi 7 juin. « On est dans l’ambiance du travail. Déjà j’avais dit au joueur qu’ils allaient souffrir et maintenant ils sont en train de travailler. On sait d’individualiser le travail puisqu’il faudra que tout le monde soit au même niveau. Marcel Tisserand a ressenti une douleur pour une blessure qu’il avait déjà eu et qu’on avait bien traitée. Ce matin il a bien repris. Mais pour se rassurer, on a décidé de l’accompagner avec son médecin spécialiste. Donc, il reviendra demain. », a dit Florent Ibenge, sélectionneur principal l’équipe nationale congolaise. La RDC est placée dans le groupe A. Elle évoluera aux côtés de l’Égypte, de l’Ouganda et du Zimbabwe. La première rencontre des Léopards se jouera le samedi 22 juin au Stade Internationale du Caire.