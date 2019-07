CAN 2019 - Bénin : Un match à oublier pour Olivier Verdon

Pau Lopez s’est engagé mercredi en faveur de l’AS Rome pour les cinq prochaines saisons. Le montant de son transfert en provenance du Betis Séville s’élève à 23,5 millions d’euros.

Official: Pau Lopez is an AS Roma player.



🇬🇧 This summer #ASRoma is using signing announcements on social media to raise awareness about the search for missing children - including these 4 children from the UK. RT to help @missingpeople find them 🇬🇧 pic.twitter.com/9yngEP6mH6