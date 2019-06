CAN 2019 - Bénin : Mickaël Poté, comme le bon vin

Auteur d'un doublé face au Ghana, Mickaël Poté s'est emparé de la tête du classement des buteurs de la CAN 2019. Retour sur la trajectoire de l'attaquant béninois.

. Ses 34 ans ne constituent nullement pour lui un handicap pour toujours faire parler de lui en bien. Avec les Ecureuils du Bénin depuis septembre 2008, le natif de Lyon a soufflé le chaud et le froid. Pour son tout premier contact avec le public béninois en septembre 2008 contre l'Angola, l'homme a été l'auteur d'un doublé dans un match que le Bénin a fini par remporter (3-2). Durant tout son parcours,. Ses débuts en pro avec Clermont entre 2008 et 2009 le confirment aisément même si en 31 apparitions, l'attaquant axial de formation n'inscrit que 7 buts. La saison d'après, il file au Mans toujours en Ligue 2 française avant de goûter à l'élite avec l'OGC Nice où il fait deux saisons, sans jamais s'imposer comme titulaire.La recherche du meilleur l'emmene en Allemagne, où il contracte un(Bundesliga 2). Après une expérience qu'il a lui-même aimée, il rejoint l'Omonia Nicosie puis l'Adana Demirspor. Ici, en D2 turque, il marquera 23 buts en 36 matchs. La saison il réussit à y scorer 31 fois en 24 matchs joués. A Chypre avec l', il ne perd point son appétit de buteur et marque le cœur du public et de tous ses coéquipiers. En Ligue des Champions, le trentenaire fera un bon match contre le Real Madrid et marquera contre le Borussia Dortmund à l'aller comme au retour. Ayant, il y retourne pour poursuivre ce qu'il sait faire le mieux, marquer et encore marquer.Mickaël Poté, qui en est a sadu Bénin veut rentrer dans l'histoire de la compétition en réalisant des exploits. Et l'intéressé n'a pas attendu pour mettre les actes en accord avec les discours, en marquant le but le plus rapide du tournoi puis en réalisant le doublé pour son équipe.de Coupe d'Afrique et pointe à la quatrième position des meilleurs buteurs des Ecureuils du Bénin avec un total de 9 buts.Bon dans l'axe et doué aussi sur les côtés, Micka termine meilleur buteur de cette première journée des matchs de poule et devient le, 35 ans à l'époque, en 2010. En bon détonateur, Mickaël Poté sera d'un atout très important pour son équipe dans l'atteinte des objectifs définis au départ. Samedi, Ecureuils béninois et Djurtus bissau-guinéens ont rendez-vous pour un match qui s'annonce décisif dans l'optique d'une éventuelle qualification.