CAN 2019 - Bénin : Michel Dussuyer salue le « palier franchi »

Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, et Idrissa Gueye, auteur du but de la qualification face au Bénin ce mercredi, saluent la mission accomplie par les Lions de la Teranga, qui joueront les demi-finales de la CAN 2019.

après la rencontre, dans des propos repris par cafonline.com. L’équipe du Bénin a été très difficile à jouer et l’a démontré ce soir. Nous avons eu l’occasion de marquer très vite mais nous n’avons pas pu. Je tiens à féliciter toute l’équipe du Bénin ainsi que son entraîneur pour les efforts fournis depuis le début du tournoi.. Je tiens à féliciter mes joueurs pour le match héroïque ainsi que la qualification qui est méritée pour nous. Depuis 2006, le Sénégal n’a plus atteint les demi-finales de la CAN, ce qui prouve que nous sommes en train de travailler pour devenir les meilleurs. »Auteur de l'unique but de la partie,par la CAF. « Je suis très heureux pour notre équipe surtout que le Sénégal ne s’est pas qualifié pour une demi-finale de Coupe d’Afrique des Nations depuis longtemps. On a su dominer, marquer et gagner ce match pour assurer cette qualification. Nous avons essayé d’être patient au début et de respecter les consignes du coach. Dès que nous avons marqué, nous sommes allés vers l’avant pour attaquer encore plus mais l’essentiel pour nous est la qualification », a déclaré, ému, le joueur d'Everton.