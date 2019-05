CAN 2019 - Bénin : La liste des 23 Ecureuils, avec Poté, Sessegnon et Mounié

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a communiqué la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2019, qui verra les Ecureuils affronter le Ghana, la Guinée-Bissau et le Cameroun.

A l'instar des autres équipes qualifiées pour la CAN qui démarre le 21 juin en Egypte,. Une sélection de 23 joueurs sans grand changement marquée comme prévu par les retours des trois cadres à savoir, tous suspendus pour le tout dernier match de qualification en mars dernier. Le technicien a préféré faire confiance à la légion étrangère, pour preuve,ont été retenus. Pour le reste, c'est du classique avec les habitués Cebio Soukou, David Kiki, Olivier Verdon, Khaled Adénon, etc. À noter les absences de Cédric Hountondji, Yanick Aguemon et Jacques Bessan, qui font tous partie d'une. Le Bénin démarre sa CAN le 27 juin contre le Ghana et affrontera ensuite la Guinée-Bissau et le Cameroun.Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie) , Saturnin Allagbé (Niort, France), Cherif Dine Kakpo (Buffles).Junior Salomon (Plateau United, Nigeria), Olivier Verdon (Sochaux, France), Khaled Adénon (Amiens, France) Moïse Adilehou (Levadiakos, Grèce), David Kiki (Red Star, France), Emmanuel Imorou (Caen, France), Rodrigue Fassinou (ASPAC), Seïdou Barazé (Yzeure, France).Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie) Jordan Adéoti (Auxerre, France), Mama Seibou (SC Toulon, France), Anaane Tidjani (US Ben Guerdane, Tunisie), Sessi D'Almeida (Yeovil Town, Angleterre), Stéphane Sessegnon (Gençlerbiligi, Turquie).Mickaël Poté (Adana Demirspor, Turquie), Steve Mounié (Huddersfield, Angleterre), Désiré Sègbè Azankpo (Senica, Slovaquie), Jodel Dossou (Vaduz, Lichtenstein), Cèbio Soukou (Hansa Rostock, Allemagne), David Djigla (Niort, France).Abiola Katchon (Soleil FC), Chams-Deen Chaona (Al-Nejmeh, Liban), Cédric Hountondji (Levski Sofia, Bulgarie), Jean-Marie Guera (Enymba, Nigeria), Jacques Bessan (MO Bejaïa, Algérie), Yannick Aguémon (OH Louvain, Belgique), Marcellin Koupko (CS Hammam-Lif, Tunisie).