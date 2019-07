CAN 2019 - Belmadi : «Ça ne sera pas une partie de plaisir»

Le match des quarts de finale est le premier entre les deux équipes en Coupe d’Afrique, mais la Tunisie et le Madagascar se sont opposés en 2000 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002. Les Aigles de Carthage avaient gagné (1-0) et (0-2). La première confrontation entre les deux sélections a eu lieu en 1987 lors des jeux africains et s’est terminée avec la victoire de l’équipe malgache (3-0).C’est le premier match qui réunira les deux équipes en Coupe d’Afrique mais elles s’étaient déjà affrontées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002 et le Sénégal avait gagné (1-0) et (1-2).Le Nigéria et l’Afrique du Sud se sont déjà rencontrés deux fois à la CAN, la première en demi-finale de l’édition 2000, le Nigeria s’est imposé (2-0) et la seconde en 2004 en phase de groupes où les Super Eagles ont écrasé les Bafana Bafana (4-0). Les deux équipes ont évolué dans la même poule des éliminatoires de la CAN 2019 où l’Afrique du Sud s’est imposée (0-2) à l’extérieur alors que le match retour s’est achevé sur un nul (1-1).Les deux équipes se sont rencontrées à sept reprises à la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie ayant remporté deux victoires et la Côte d’Ivoire trois, avec deux matchs nuls. Le dernier match entre les deux équipes était dans les quarts de finale de 2015 et les Éléphants ont remporté le duel sur le score de (3-1). A lire aussi >> CAN 2019 : Le Sénégal doit assumer, l'Afrique du Sud ne peut plus se cacher