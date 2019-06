CAN 2019 – Aurier : « Pour moi, c’est terminé ! »

Selon les informations de Sky Sport Italia, l’OL aurait effectué un sondage concret au sujet du défenseur central danois de la Sampdoria Gênes, Joachim Andersen.

Disponible pour 35 M€ cet été ?

A la recherche d’un défenseur central supplémentaire pour le Mercato d’été, Lyon continuerait d’exploser la piste menant au défenseur central danois Joachim Anderson (23 ans, Sampdoria Gênes), dont le contrat expire en juin 2023. Selon les informations de Sky Sport Italia, l’ancien joueur du FC Twente figurerait dans les petits papiers du club du président Jean-Michel Aulas, qui serait en concurrence avec Arsenal et Tottenham , notamment. A en croire nos confrères italiens,, qui reste sur une saison trente-deux apparitions en Serie A.Malgré un engagement de longue durée avec les Blucerchiati, le numéro 3 disposerait d’un bon de sortie fixée aux alentours de 35 M€. « On avance, on espère conclure rapidement, a récemment expliqué Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l’OL, au sujet du dossier du défenseur central.Un profil international, expérimenté mais pas trop âgé et amené à devenir un titulaire indiscutable. J’ai lu l’intérêt pour Laurent Koscielny , j’ai été un peu surpris mais je l’ai lu. » Quid de Joachim Andersen, le nom d’Eric Bailly (25 ans, Manchester United) ayant aussi été évoqué ?