CAN-2019 : Après la débâcle pour le mondial, Wilfried Moke veut se racheter

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 approche à grands pas, Orange Football Club vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur l'espoir Malgache,Lalaina Nomenjanahary6 janv. 1986 (33)Antananarivo (Madagascar)Milieu de terraingauche1,88 m29Paris FC (France)2 buts et 4 passes décisives en 42 matches L’ailier du Paris FC a réalisé l’une de ses saisons les plus abouties avec le club parisien. Auteur de deux buts et quatre passes décisives en 29 titularisations cette saison, le natif d’Antananarivo a surtout brillé par son activité au sein de l’attaque parisienne. Nomenjanahary, pilier de la sélection malgache, aura l’occasion de briller en Egypte et pourquoi pas, en profiter pour trouver un nouveau challenge.