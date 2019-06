Can 2019 : Après deux matchs, le Sénégal est-il toujours le favori ?

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #TUNMLI pic.twitter.com/wIURHN7gDe — CAF (FR) (@caf_online_FR) 28 juin 2019

⏱ TERMINÉ ! TUNISIE 🇹🇳 1-1 🇲🇱 MALI La Tunisie est une nouvelle fois tenue en échec. Le Mali est leader du Groupe E avec 4 points. Les buteurs : Samassekou et Khazri. pic.twitter.com/HefAENTjZY — Actu Foot (@ActuFoot_) 28 juin 2019

Classement du groupe E après le match #TUNMLI 🇲🇱 4 🇹🇳 2 🇦🇴 1 🇲🇷 0#CAN2019 #TotalAFCON2019 — Orange Football Club (@Orange_FootClub) 28 juin 2019

Le choc du Groupe E qui a mis aux prises laet lea accouché ce vendredi au Stade ded'un score de parité (1-1) qui arrange beaucoup plus les Aigles maliens que les Tunisiens. En effet, et au bout d’une rencontre pauvre en occasions franches, les partenaires deconservent ainsi la tête de la poule, en attendant le match entre l’et la, prévu samedi (à 14h30 gmt). Quant aux protégés d', ils devront remporter leur troisième match pour se qualifier pour le prochain tour. Les Tunisiens avaient pourtant mieux entamé la rencontre. Longtemps, la possession a été largement à leur avantage, même s'ils n'ont créé que de trop rares situations.s'est illustré une première fois, peu après la demi-heure de jeu, mais son tir croisé n'a pas inquiétéMoins convaincants lors du second acte, lese ont payé une énorme bourde de leur gardien,, incapable de capter le cuir dans les airs à la suite d'un corner de. Le malheureux portier, fébrile dès le début du match, a dévié le ballon dans son propre but (0-1, 60eme). Les Tunisiens, qui n'avaient pas le droit à la défaite, ont relevé la tête dix minutes plus tard. Plein axe,a botté un coup franc que, présent dans le mur, a détourné, prenant à contre-pied son propre gardien. Malgré une occasion de dernière minute, l'attaquant den'a pu redonner l'avantage aux siens, qui n'auront besoin que d'un nul pour accéder aux huitièmes.