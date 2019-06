CAN 2019 : Appelé en renfort, les premières confessions d'Andy Delort

Pas le temps de s'inquiéter pour Paul Put, après les deux défaites de la Guinée face à la Gambie (0-1) et le Bénin (1-0) en matches de préparation pour la CAN 2019. Les résultats ne semblent pas "très importants" pour le sélectionneur du Syli National. "L’important c’est qu’on progresse. Qu’on voit qu’il y a une progression au niveau technique. Je pense que c’est le plus important. Mais, on doit aussi dire la vérité. Nous avons des manquements parce qu’on se procure des occasions mais on ne conclut pas. C’est un constat", a déclaré le technicien Belge à Foot224. "Un entraîneur peut travailler comme un fou. Il faut juste la confiance des joueurs. Un attaquant a besoin de confiance tout comme un gardien de but. (…) On a vu que François (Kamano) a grandi, mais il n’est pas au top. Mais ça va venir. Chacun peut espérer qu’il va avoir ce déclic avant qu’on démarre la CAN", a-t-il poursuivi. La Guinée affrontera le Nigéria, le Burundi et le Madagascar lors de la phase finale de la CAN 2019 dont le coup d'envoi sera donné le 21 juin en Egypte. A lire aussi >> CAN 2019 - Guinée : Les 23 du Syli national, Naby Keita est bien là